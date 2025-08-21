新人AV女優主打「靈動之舌」出道 片商讚：輕鬆就KO男人

日本成人片商MOODYZ推出新人女優白濱果步，主打為擁有纖長手指和靈動舌頭的「魔性之女」。（翻攝自playno.1）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本成人片商MOODYZ近期為了慶祝公司成立25週年，推出新人女優白濱果步，主打為擁有纖長手指和靈動舌頭的「魔性之女」。片商更大讚白濱果步的實力，只要三兩下就可以KO所有男人。

AV達人一劍浣春秋在網站《playno.1》指出，片商將白濱果步編到了「喜歡漂亮姐姐嗎」製作小組，他原本以為白濱果步會是個殺氣騰騰的大魔頭，結果想不到在寬衣解帶的過程中仍帶有羞澀感，從片商預告文更指出，白濱果步的色氣、美貌及魅力是連埃及艷后都會嫉妒的程度，只要靈活運用纖長手指以及靈動之舌，只需三兩下就可以KO男人，完全就是個魔性之女。

一劍浣春秋接著大讚，白濱果步不僅色氣、技巧、敏感的反應都表現得相當好，更厲害的是能做出各種高難度的動作，令老司機看了相當賞心悅目，不過因為是新人，仍然看得出很緊張，目前還是要靠男優幫忙帶節奏。

