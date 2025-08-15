隔空力挺趙露思？吳磊自拍「1手勢」嗨翻CP粉

趙露思（左）跟吳磊（右）曾經合作熱門劇《星漢燦爛·月升滄海》。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星趙露思近期與經紀公司「銀河酷娛」全面決裂，不僅在網路揭露過去遭遇，還在直播中宣布將刪除擁有逾3千多萬粉絲的微博帳號，直言平台早已成為充滿謠言與惡意熱搜的地方，再加上有心人士引發的「假助農」爭議，讓她下定決心退出微博。

趙露思日前宣布要註銷微博。（翻攝自微博）

未料，趙露思直播結束短短3分鐘後，曾經合作過《星漢燦爛·月升滄海》的吳磊便在微博發出自拍短片，寫下「我是吳磊，我同意拍照比耶」，並比出過去被視為「吳露可逃」專屬暗號的手勢，時間、巧合引爆CP粉熱議。

請繼續往下閱讀...

《星漢燦爛·月升滄海》這部劇為吳磊跟趙露思帶來眾多CP粉。（翻攝自微博）

吳磊罕見曬自拍。（翻攝自微博）

部分CP粉認為這是隔空力挺，但也有人認為這只是巧合。由於趙露思曾透露有圈內好友主動借錢幫她度過難關，不少人猜測吳磊或許是其中之一，也讓兩人話題再度引起關注。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法