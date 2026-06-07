勇警男友拆麥當勞炸彈殉職…玉女歌手淚憶頭七託夢「1句話記34年」

楊季章（左）生前戀人正是當紅「玉女歌手」蘇霈。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中華民國81年、西元1992年「麥當勞爆炸案」造成年僅24歲的保一總隊隊員楊季章殉職，成為許多人心中的英雄。事隔34年，楊季章生前女友，正是當年有「玉女歌手」美譽的「蘇霈」蘇愛倫，近日在節目中重提這段往事，除了回憶當年衝到醫院卻仍天人永隔的心碎時刻，也分享楊季章頭七時出現在夢中的經歷，其中一句話讓她至今難忘。

蘇慧倫親姊、57歲蘇霈近日上《新聞挖挖哇》透露，當年就讀華岡藝校時透過朋友認識楊季章並進而交往，未料這段感情卻因麥當勞爆炸案戛然而止。楊季章離世後的頭七當天，父親一早上樓叫蘇霈起床吃早餐，她半夢半醒間回應想再睡一下，不久後竟聽見楊季章的聲音對她說「我來了！」接著便夢見祂站在一片光芒之中。

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蘇霈回憶，夢中的楊季章身上仍看得見爆炸造成的傷痕，尤其嘴邊留有炸傷痕跡，她當時試圖伸手碰觸楊季章，卻有種被電到的感覺，因此忍不住問「祢還好嗎？」但楊季章沒有回應；隨後，蘇霈又再問「以後怎麼聯絡祢？」沒想到楊季章竟回答「打電話。」這段夢中的對話讓她34年來始終記憶猶新。

除了頭七託夢外，蘇霈表示楊季章過世約1年後，自己還曾夢見祂帶自己去看天國的噴泉，另一次則夢見楊季章騎著機車載自己兜風。雖然這段戀情停留在34年前，但對蘇霈而言楊季章始終是生命中重要的一部分，那些夢中的重逢與祂對話，也成為她珍藏至今已34年的珍貴回憶。

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