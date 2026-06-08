NONO被控性侵2女 一審判無罪 檢方今提上訴

藝人「NONO」陳宣裕2023年間被多名女子指控性騷、性侵、猥褻。（資料照，記者楊國文攝）

〔記者張文川／台北報導〕藝人「NONO」陳宣裕2023年間被多名女子指控性騷、性侵、猥褻，其中，2名女子（一名按摩業女子、一名女網友）控告被他在按摩店、汽車內性侵、猥褻，士檢偵辦後依強制性交、強制猥褻2罪起訴NONO，士林地院5月13日宣判，認為此兩案的證據不足，判NONO無罪；士檢表示，今天已正式提出上訴。

士檢指出，陳宣裕涉妨害性自主案件，經士林地院判決無罪，檢察官於收受判決後，已於今日依刑事訴訟法的相關規定，向士院提出聲明上訴，後續將依法補提上訴理由。

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本案2名被害女子當中，一位是在按摩店工作的女子，她指控NONO來店裡消費按摩時，突然正面對她露出下體，將她強壓在美容床上，將她性侵得逞；另一名被害女子則是指控，在社群平台上遇到NONO來搭訕，約她出遊時，結果被NONO在車上強行接吻、揉胸猥褻。

2女都是在「#MeToo」風潮期間見到NONO的新聞，各自鼓起勇氣提出告訴，但檢方首度偵查後，認為證據不足，處分不起訴；2女申請再議，高檢署認為有再詳查的必要，撤銷原處分發回，士檢重查後，將NONO依強制性交、強制猥褻罪嫌提起公訴。

士院5月13日宣判，認定罪證不足，判2案都無罪。此外，之前士檢先行起訴NONO涉犯7次性侵犯行，被害人包括藝人、劇組工作人員等，一審、二審都認為僅成立1件強制性交未遂，二審高等法院4月維持2年6月徒刑，另6件皆判無罪。檢方與NONO皆已上訴。

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