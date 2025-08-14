女星芳瑜誤信假閨密 被騙走「UU裸照」發聲了

芳瑜誤信假閨密被騙上空裸照。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昔有「甜心主播」稱號的女星芳瑜，近日登上節目分享，自己被騙裸照的經歷，詐騙集團假扮好友，向她訴苦乳頭顏色暗沉，於是傳了上空裸照安慰對方，驚覺不對勁時，早已無法挽回，照片早就不知流向何處。她今（14日）再度發聲呼籲防詐的重要性。

芳瑜今天在Threads轉發自己被詐騙的相關新聞，表示雖然標題聳動，但是務必觀看內文，因為詐騙無孔不入，什麼都可以騙，什麼都不奇怪，唯有對任何事情高度警覺，才能避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

芳瑜發文呼籲民眾應對任何事提高警覺。（翻攝自IG）

回顧整起事件，芳瑜日前在節目《女人我最大》透露，她和女星汪詩敏是好友，某天收到對方的訊息，提到自己認識新對象，準備發生性關係，卻因為乳頭顏色暗沉感到困擾。見此，芳瑜安慰，「這有什麼，我們皮膚黑的人，本來就比一般皮膚白的人還要黑，這有什麼，我覺得真正愛你的人是不會計較的」，並補充說道，自己在生過小孩後會更黑。

豈料，對方竟開口「我看」，芳瑜也毫不猶豫去自拍一張裸上身的照片給她，隨後對方再以相同手法，表示自己的私密處很黑，要求看她的妹妹，讓她感到不對勁，馬上轉換社群平台私訊汪詩敏，「你現在在跟我說話嗎？」結果對方回她，「沒有，我剛睡醒」，這時芳瑜才發覺原來詐騙集團盜用汪詩敏的公開照片與名字，建立假LINE帳號行騙，所幸當時拍攝時未露臉，才沒有釀成更大的傷害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

