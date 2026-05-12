《大君夫人》IU邊佑錫不受訪 韓媒開酸：主演的重量呢？

IU、邊佑錫主演《21世紀大君夫人》衝出高收視。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《21世紀大君夫人》明明才剛衝出13.3%超狂收視，差點打破MBC年度金土劇紀錄，結果全劇殺青後，氣氛卻安靜到讓韓網開始覺得「不太對勁」。

據韓媒報導，從IU、邊佑錫、孔升妍到配角群，幾乎全員拒絕「終映採訪」，連導演、編劇都沒有後續受訪計畫，讓外界滿頭問號。

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韓媒更直接點名：「通常這種等級的爆紅劇，演員就算硬喬時間，也會接受終映訪問。」畢竟愛情劇越紅，觀眾越想聽主演聊CP火花、吻戲幕後、拍攝秘辛，但這次整個劇組卻像集體消失一樣。

韓劇《21世紀大君夫人》傳出全體拒絕終映採訪。（Disney+提供）

尤其《21世紀大君夫人》從開播開始就話題不斷，雖然IU與邊佑錫夢幻聯動讓戲未播先轟動，但初期也因角色設定、演技爭議，以及「架空歷史」世界觀引發大量討論。

其中邊佑錫甚至一度被韓網質疑「只剩臉能看」，IU飾演的角色設定也被批評過於單薄，加上劇中階級制度與歷史設定混亂，讓觀眾評價兩極。

《21世紀大君夫人》傳出全體拒絕終映採訪。（翻攝自스타투데이）

不過有趣的是，隨著劇情後半段感情線升溫，收視一路逆襲狂飆，最後甚至衝破13%，成為今年MBC最強金土劇之一。只是戲雖然紅了，劇組卻異常低調。韓媒甚至忍不住開酸：「主演的重量，不只是收視率，還包含面對批評的責任。」

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