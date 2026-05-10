江蕙「第一個男人」苦等44年 64歲男星復出歌壇：百感交集

江蕙、王建傑。（南星娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「藍寶石大歌廳」演唱會年年熱鬧登場，1982年考進高雄藍寶石大歌廳的「情歌王子」王建傑等了44年，也終於拋出喜訊，宣布將於8月15日高流海音館舉辦「王建傑 傑然不同 演唱會」。

提到王建傑，就不得不提他與天后「二姐」江蕙的深厚淵源。甚至有歌迷笑稱，王建傑堪稱是「江蕙的第一個男人」，是第一個與二姐合唱的男歌手，當年兩人就是相識於藍寶石，在江蕙尚未發行《你著忍耐》之前，彼此便結下革命情感。之後更因江蕙引薦，讓王建傑進入第一家唱片公司「田園唱片」，並在《台灣民謠專輯1》中對唱《鴛鴦夢》，成為他踏入唱片圈的重要起點。

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王建傑出道44年首辦大型個唱。（南星娛樂提供）

1989年，退伍後的王建傑發行首張台語專輯《最愛的人》，並與江蕙合唱同名歌曲正式出道，大紅大紫，也讓兩人趁勝追擊，再度攜手合唱《心內話》，這首歌不但紅遍全台，更雙雙衝進金曲龍虎榜年度排行前五名，奠定他台語「情歌王子」地位。

淡出歌壇多年，談到如今終於要舉辦人生第一場大型個人演唱會，64歲的王建傑坦言心情百感交集，「以前總是在秀場、商演，或別人的演唱會當嘉賓，這次終於是真正屬於自己的舞台。」他表示，「傑然不同」不只是演唱會名稱，更像自己人生的縮影，「一路走來經歷很多階段，現在回頭看，真的和以前截然不同。」

王建傑出道44年首辦大型個唱。（南星娛樂提供）

據悉，這場演唱會將橫跨王建傑不同時期的重要作品，不只重現《最愛的人》等經典金曲，也將帶領觀眾回到當年秀場與歌廳文化最燦爛的年代。他感性表示：「很多歌迷陪我超過30、40年，這次真的很想好好唱給大家聽。」門票已正式開賣，購票請洽「年代售票」。

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