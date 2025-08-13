晴時多雲

娛樂 最新消息

女星芳瑜為安慰閨密自拍咪咪 險再傳「私密處照」給對方

芳瑜上節目分享遭詐騙的經歷。（翻攝自臉書）芳瑜上節目分享遭詐騙的經歷。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕詐騙犯罪猖獗，手法日新月異，一不小心就可能誤入陷阱。前陣子有許多人遇到自己的line帳號被詐騙集團盜用，並向自己的好友騙取個資及錢財，而對方又基於親友道義，往往義不容辭幫忙，直到最後發現line好友不是本尊時，早就為時已晚。女星芳瑜也遇到相同詐騙手法，遭詐騙集團盜用閨密身份，被騙走一張上半身裸照，等發現不對勁時，裸照已來不及收回，早就不知流向何處。

芳瑜上節目分享遭詐騙的經歷。（翻攝自女人我最大YT）芳瑜上節目分享遭詐騙的經歷。（翻攝自女人我最大YT）

芳瑜近日在節目《女人我最大》上分享自己遭遇詐騙的經歷，透露和女星汪詩敏是閨密，某天她收到汪詩敏的LINE訊息，提到自己認識了新對象，覺得對方很不錯，於是準備要發生性關係了，但礙於乳頭顏色很黑而感到困擾。芳瑜安慰對方，「這有什麼，我們皮膚黑的人，本來就比一般皮膚白的人還要黑，這有什麼，我覺得真正愛你的人是不會計較的」，並且補充說道，自己在生過小孩後會更黑，沒想到對方竟開口「我看」，芳瑜也不疑貳地照著她的話去自拍了一張裸上半身的照片傳給她看，後來對方又說自己妹妹也很黑，要求看她私密處，芳瑜突然驚覺哪裡怪怪的，趕緊轉換成社群平台私訊汪詩敏，「你現在在跟我說話嗎？」結果對方回她，「沒有，我剛睡醒」。

事後得知受騙的芳瑜已被騙走一張裸照，不過，慶幸的是當時自拍沒有照到臉，而當芳瑜回到line質問對方，你是誰？已經跟閨密本尊確認過了，你到底是誰？對方早已將她封鎖，詐騙早已消失無蹤。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

