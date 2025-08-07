晴時多雲

娛樂 最新消息

放火直播批家寧遭指「賺厭女流量」本人親上火線反擊

放火（右）直播中分享自己的看法並好奇「家寧到底在說什麼鬼話」。（翻攝自YouTube）放火（右）直播中分享自己的看法並好奇「家寧到底在說什麼鬼話」。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber兼Twitch實況主「放火」李育群日前針對家寧的聲明影片，在直播中分享自己的看法並好奇「家寧到底在說什麼鬼話」，沒想到卻被網友狂批「賺厭女流量」。看不下去的放火本人親上火線反擊。

放火在直播中談到YouTuber家寧與前男友Andy之間的紛爭，不過卻有網友跳出來，指放火賺厭女的流量。放火與網友進行鍵盤論後，最後對方關版，他乾脆在Threads上發長文，說清楚自己的態度。

放火認為自己理性溝通卻被貼上賺厭女流量標籤，是一種道德綁架。（翻攝自臉書）放火認為自己理性溝通卻被貼上賺厭女流量標籤，是一種道德綁架。（翻攝自臉書）

放火尊重對方選擇，但選擇不再回應，共有3點原因。首先，放火認為自己從頭到尾都在理性對話、就事論事，試圖理解對方所說的「性別脈絡」與「文化結構」問題。不過，最後對方選擇貼標籤並退出對話，稱自己怕成為「吸引厭女流量的一部分」，認為是對自己的人格和動機惡意揣測與定性。

其次，放火認為把「任何與女性有關的事件討論」都直接跳接成「會吸引厭女流量」進而指控創作者有無責任，這不指是言論審查，更是一種道德綁架。放火直言，這種論述方式無助於推動女權，反而會讓大眾對女權產生恐懼與厭煩。

最後，放火嗆聲「我不接受這種不加證據、不回應核心問題，最後丟下一句『你在吸厭女流量』就結束對話的方式」。放火認為這麼做並非溝通，而是情緒甩鍋。

放火認為女權應建立在理性、證據、平等對話基礎上，而非單方面把他人批評定義為壓迫。（翻攝自臉書）放火認為女權應建立在理性、證據、平等對話基礎上，而非單方面把他人批評定義為壓迫。（翻攝自臉書）

放火認為女權應建立在理性、證據、平等對話基礎上，而非單方面把他人批評定義為壓迫，然後拒絕討論。這種態度會讓真正重視性別議題的人更難發聲。放火說：因為你只要說錯一句話，就有可能被誤解、被貼標籤、被取消。

放火坦言，他尊重為性別平權努力的人，但他也同時堅持捍衛言論自由、就事論事的討論空間已級避免被道德指控框架所壓制。

