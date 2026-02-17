自由電子報
娛樂

胡瓜驚爆「3千萬違約交割」危機 買股少算一個零、銀行員嚇到奪命連環叩

胡瓜（右）在《鈔錢部署》與主持人盧燕俐（左）討論股票投資分析。（華視提供）胡瓜（右）在《鈔錢部署》與主持人盧燕俐（左）討論股票投資分析。（華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕農曆大年初三喜氣滿滿，華視財經節目《鈔錢部署》邀請到綜藝天王胡瓜坐鎮。難得現身財經節目的胡瓜，一開場就展現天王氣場，以「馬」為主題祝福觀眾，他也大方承認自己是節目的粉絲，直呼：「有一集真的看得我快笑死！」

談到投資理財，胡瓜自嘲命格與財運「相剋」，坦言自從經歷早年的「郭婉容事件」後，對股市便心生畏懼。他首度公開自己最慘痛的投資經驗：「我曾在台積電僅64元時買進，打算長期存股，但當時因為沒簽相關條款，加上遇到『沒緣分』的營業員，在我錄影時將股票賣得一塌糊塗。」他苦笑說：「人家說你不理財、財不理你；我是越理財，財越遠離我！」這段慘痛經驗讓他轉向投資保險與房地產。

胡瓜在《鈔錢部署》自嘲命格與財運「相剋」。（華視提供）胡瓜在《鈔錢部署》自嘲命格與財運「相剋」。（華視提供）

雖然他曾在台積電股價800元時再度上車，中途不斷上演「買了又賣、賣了又追」的投資拉鋸戰，最終在1700元附近獲利出場，看似完美收官，沒想到當他滿心期待股價拉回、準備再度進場時，台積電卻直接開啟「不回頭模式」，一路狂奔。

節目中，胡瓜更爆料一樁險些釀成大禍的「數學烏龍」。某次他看準股價想下單10張股票，心裡算盤打著總共是310萬，沒想到錄影結束後，發現銀行員奪命連環叩，他趕緊回電，行員竟在電話那頭驚恐大喊：「瓜哥！你下單的是10張，要3100萬啊！」嚇得他收工後趕緊東湊西湊才化解違約交割危機。

胡瓜在《鈔錢部署》分享自己的投資經歷。（華視提供）胡瓜在《鈔錢部署》分享自己的投資經歷。（華視提供）

談到下單風險，胡瓜自嘲親自下單風險太大，但若交給銀行代操，他又捨不得被抽手續費，他語帶調皮地笑說：「叫別人代操，他只要抽我一點點我就不要了！」 讓全場聽得膽戰心驚卻又笑聲不斷。

隨後，胡瓜細數手中幾支持股並現場進行精準分析，專業程度讓主持人盧燕俐驚呼連連，忍不住笑稱：「瓜哥真的是投資大戶，幸好你沒來主持《鈔錢部署》，不然我就沒飯吃了！」胡瓜則發揮綜藝天王本色，指著錄影現場複雜的分析線圖，一臉正經地開玩笑說：「你們才是專家，還會看這個『樂譜』？」 盧燕俐噴笑回答：「那是線圖啦！」兩人雞同鴨講的幽默互動讓現場笑聲不斷。

儘管在股市浮沉，胡瓜強調「有多少錢做多少事」，並表示自己最愛的還是做節目，就像是最新作品《週末最強大》，所以無法隨時盯盤。對於現今猖獗的詐騙，胡瓜更是氣憤表示：「連我的臉都被拿去賣海狗丸、賣山楂！我還需要賣那些嗎？」

最後，胡瓜與盧燕俐共同勉勵觀眾，人生最值得投資的是「自己」，有閒錢再理財，他語重心長提醒：「台灣詐騙猖狂都是因為一個『貪』字，越急越糟糕，一定要冷靜思考、慎選管道，安全第一。」笑中帶警惕、過年不忘理性，《鈔錢部署》大年初三過年特別節目，用綜藝的方式陪觀眾笑談投資人生，也替新的一年留下滿滿笑聲與提醒。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大body

