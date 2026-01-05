自由電子報
娛樂 歐美

哈利王子脫離英王室 小動作頻頻為子女鋪路？

英國王儲威廉王子（左）和宣布脫離王室6年的哈利。（美聯社）英國王儲威廉王子（左）和宣布脫離王室6年的哈利。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）脫離王室6年，他與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室6年，近日英國媒體繪聲繪影的報導，哈利夫婦正在為6歲的兒子亞契（Archie）、4歲女兒莉莉貝（Lilibet）鋪路，雖然現在一家人定居美國加州，但似乎不斷為子女鋪路前進英國王室。

多次表明自己在王室成長過長不愉快的哈利，討厭自己的人生被安排，甚至認為這種命運是需要被打破的「世代創傷」，更在回憶錄《Spare》說，無法選擇人生方向讓他感到非常痛苦，2021年他帶著妻小移居美國，就是為了躲避已故黛安娜王妃悲劇重演。

哈利（左）、梅根（右）夫妻增加兩個孩子曝光度。（翻攝自IG）哈利（左）、梅根（右）夫妻增加兩個孩子曝光度。（翻攝自IG）

2025年耶誕節前，哈利和梅根的動作令人起疑，他們宣布將原本的「Archewell Foudation」改名為「Archewell Philanthropies」（Archewell慈善事業），兩人更發出聲明：「一家人（包含哈利、梅根夫妻與兩個孩子），將以家庭身分擴展全球慈善行動」這也是哈利、梅根夫婦首次在官方文件中將子女納入其中。

根據《每日郵報》報導，哈利的老朋友說，哈利似乎十分困擾，因為他自己不想讓孩子被頭銜、外界期待限制，但他的作為看起來就像是想把孩子往英國王室送進去，哈利的朋友高度懷疑這一切或許是受到梅根影響。

哈利（左）和梅根行為總是讓人猜不透。（路透）哈利（左）和梅根行為總是讓人猜不透。（路透）

近一年亞契和莉莉貝的曝光度明顯增高，梅根更發布2025年度回顧影片，裡頭就包含亞契和莉莉貝一起烘焙、做公益的畫面。另外，梅根開始經營生活風格品牌之後，積極分享生活讓外界了解一家人的生活，更不時讓亞契和莉莉貝曝光，但梅根沒忘記遮住孩子的容貌。

亞契出生時，哈利與梅根表示不希望王室賦予他「王子」頭銜；2023年莉莉被受洗之後，哈利夫婦卻宣布兩名孩子分別使用「王子」、「公主」頭銜，白金漢宮也更新王室官網上的相關資訊。

目前哈利夫婦把孩子納入慈善體系，同時也持續爭取返英期間的官方維安，若相關申請獲准，未來孩子們將再度造訪英國，哈利夫婦與英國王室之間的關係，預料會出現新的變化。

