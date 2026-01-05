自由電子報
娛樂 最新消息

【01/05～01/11星座運勢】窮神退散！12星座「理財指南針」錨定2026一路發

本週遇上太陽、火星、金星合相射手座，在看似衝動又自信的大環境氛圍下，各個星座的「財運布局」也必須有所調整。本週遇上太陽、火星、金星合相射手座，在看似衝動又自信的大環境氛圍下，各個星座的「財運布局」也必須有所調整。

〔娛樂頻道／綜合報導〕想啟動2026好運第一週，宇宙星象其實已透露了一些訊息！本週遇上太陽、火星、金星在射手座合相，星座專家「安德魯的賤聲房」以較為淺白的方式解釋此星象對12星座運勢的影響，「試著想像一下，當太陽（大老闆）、火星（行動派憤青）和金星（戀愛大師）這3個人和射手座擠進了同一部電梯……這基本上就是一場『帶著火藥味的浪漫大冒險』。 」

總結來說，1/9 三星合相射手座這天，大家就像是穿著運動鞋的邱比特，跑得很快、箭射得很亂。安德魯提醒，看似衝動又自信的環境氛圍下，反映在「財運布局」上，各個星座也必須有所調整，尤其在農曆年來臨前的最後一個月，善用天賜機遇，做對抉擇很重要，只要記得在扣動任何「衝動」的扳機前，先數到十，你就能平安享受這場射手座的狂歡派對。 

【1/9 太陽＋火星＋金星「射手座精準合相」】

射手座是個連「家」都待不住的星座，當這3位大神湊在一起，會產生以下化學反應：

•「腦熱式」脫單

你可能會突然覺得隔壁桌那個滿口哲學的流浪漢很有型，然後衝過去跟他交換聯絡方式。火星和金星在射手座的催化下，讓你誤以為「遠方的人看起來都比較香」。

•「閃電式」離職

太陽和火星合力給了你勇氣。你原本只是想抱怨老闆，結果一個衝動，可能下午就把辭職信甩桌上，嘴裡喊著：「世界這麼大，我想去看看！」（然後隔天早上醒來發現銀行餘額是 0）。

•「大砲式」聊天

射手座是出了名的「實話實說」。金星讓你覺得自己很優雅，但火星會讓你說話像機關槍。你以為你在幽默自嘲，但在別人眼裡，你是在拿火藥桶炸場。

 

♈牡羊座│行動派的噴火龍

•工作：這週你是職場開山刀，誰擋路你就劈誰。別等主管點名，直接衝上台搶麥克風就對了，這週「恥度」越高，成就越高。

•桃花：曖昧？不存在的。你這週的字典裡只有「直球對決」。對方還在熱身，你已經跑回本壘了。

•財運：錢不是省出來的，是搶（喔不，是爭取）出來的。看到機會就咬住，本週適合「短跑型」獲利。

•健康：火氣大到能煎蛋，小心睡眠不足讓你變成一顆隨時爆炸的行動地雷。

•幸運色：看到就想衝的「正紅」、讓你自帶光芒的「亮白」。

•幸運數字：3、9、21

 

♉金牛座│在亂世中優雅算錢

•工作：外面都在打仗，你在後方默默撿漏。那些別人嫌煩的爛攤子，最後都會變成你的功勞簿。老闆會覺得你是全公司唯一的清流。

•桃花：激情是浮雲，你現在是「長期績優股」。那些想找避風港的人都會排隊來掛號。

•財運：慢工出細活，你的錢跟你的脾氣一樣，動得很慢但很有底氣。

•健康：嘴饞是病，發作起來要人命。這週請對你的腸胃溫柔一點，別把它當成廚餘桶。

•幸運色：低調奢華的「墨綠」、看起來很有錢的「奶茶色」。

•幸運數字：4、12、28

 

♊雙子座│難得清醒，效率加倍

•工作：談判桌上你就是神，一張嘴能把死的說成活的。這週只要你肯開口，死結都能變活水。

•桃花：聊天聊到對方手機發燙，但請注意：你只是想練練口才，對方可能已經在想小孩要叫什麼名字了。

•財運：消息靈通到像內線交易。朋友隨便一句話，你都能聽出錢的味道。

•健康：你的身體在抗議了，老腰老背都在發出「喀喀」聲。別再把自己當 18 歲的小鮮肉折騰了。

•幸運色：輕盈的「天空藍」、閃瞎人的「銀色」。

•幸運數字：5、14、23

 

♋巨蟹座│溫柔的地下司令

•工作：你是職場的人體測謊機兼空氣清淨機。誰在搞鬼你都清楚，適合在混亂中當那個穩住軍心的藏鏡人。

•桃花：拒絕套路，走真心路線。這週會有人像小動物一樣依賴你，請準備好你的母愛/父愛光輝。

•財運：適合處理跟「家」有關的錢，例如房租、裝潢，或是幫爸媽買個保險。

•健康：別再吸別人的負能量了！壓力大到頭痛是因為你管太寬，先救自己再救世界。

•幸運色：療癒系的「米白」、溫暖的「淡粉」。

•幸運數字：1、8、17

 

♌獅子座│職場上的光明燈

•工作：聚光燈直接打在你頭上，躲都躲不掉。既然要上台，就別穿得太素，這週謙虛就是犯罪，請盡情展現你的王者霸氣。

•桃花：你就像人體磁鐵，不動聲色也能吸一堆五金（各式對象）過來。

•財運：你的臉就是你的名片。只要自信到位，財神爺就會覺得不給你錢過意不去。

•健康：燃燒殆盡的警訊出現了，那些「明天再處理」的小毛病，其實是在求救，別硬撐。

•幸運色：閃瞎眾人的「金色」、尊榮無比的「紫色」。

•幸運數字：7、13、25

 

♍處女座│深藏露出的掃地僧

•工作：真正的 MVP 通常不穿球衣。你這週在後台操控全局，細節控到極致就是一種藝術，大家沒你真的會集體罷工。

•桃花：理性就是你的性感。只要你願意放下那張糾錯的嘴，對方會覺得你的專業樣貌超迷人。

•財運：錢包拉鍊拉緊一點，這週適合「看守財庫」，衝動投資只會讓錢打水漂。

•健康：腸胃是你的情緒儀表板，生冷食物先退散，你需要的是熱騰騰的雞湯。

•幸運色：乾淨到沒朋友的「象牙白」、冷靜的「灰藍」。

•幸運數字：2、6、29

 

♎天秤座│決定翻牌的莊家

•工作：你這週是和平大使，哪邊吵架哪邊就需要你。適合簽約談判，只要你點頭，事情就成了一半。

•桃花：曖昧指數已達 99%，剩下那 1% 就看你要不要開口。你不主動，這鍋湯就要煮乾了。

•財運：偏財像流星，閃過就要抓。適合長線佈局，短線衝刺只會讓你心臟病發。

•健康：為了不要變成「麵包超人」，睡前請停止灌水，多去流點汗把多餘的感情（和水份）排掉。

•幸運色：氣質爆棚的「粉藍」、清爽的「抹茶綠」。

•幸運數字：11、16、27

 

♏天蠍座│行走的人間指南針

•工作：別人都在迷路，只有你看得見終點。這週適合收編隊友，把那些迷途羔羊變成你的私人部隊。

•桃花：迷霧散去，真相大白。你會看清誰才是真的適合你的人，好事近了，記得微笑。

•財運：苦盡甘來，之前的投資（不管是錢還是感情）開始有回報了。

•健康：有屁快放，有話快說。憋著不只會內傷，還會長痘痘或便秘。

•幸運色：神祕的「酒紅」、帥氣的「黑色」。

•幸運數字：9、18、24

 

♐射手座│本週的宇宙親兒子

•工作：三星合相在命宮，你不紅誰紅？行動力滿格，只要不隨便嗆主管，這週你基本上是橫著走的。

•桃花：電力強到會跳電。雖然你只是在呼吸，但在別人眼裡你都在放電，請小心造成集體誤會。

•財運：嘴甜一點，錢就來了。大方展現你的才華，會有人願意為你的夢想買單。

•健康：別再覺得自己是鋼鐵人了！天氣冷就穿熱發熱衣，感冒是不分年齡的，老頑童。

•幸運色：能量爆表的「亮橘」、充滿電力的「電藍」。

•幸運數字：3、10、19

 

♑魔羯座│悶聲發大財的典範

•工作：雖然你走得像龜兔賽跑裡的烏龜，但最後領獎的通常是你。不用急，你的穩定度就是你最大的武器。

•桃花：走「成熟大叔/大姐」路線。有人正看中你的穩重，想找你這棵大樹乘涼。

•財運：快錢是毒藥，穩穩的薪水才是解藥。這週適合審視你的儲蓄計畫。

•健康：運動前請確實熱身，否則一個轉身可能就聽到韌帶在跟你說再見。

•幸運色：高級感的「深藍」、內斂的「咖啡色」。

•幸運數字：4、15、26

 

♒水瓶座│外星智慧的勝利

•工作：你的腦洞大開這週竟然變成了「創意標竿」。別怕提出怪點子，這週越怪越有人愛。

•桃花：吸引來的對象通常不太正常，但沒關係，反正你也沒打算跟正常人交往。

•財運：靠大腦賺錢，多提企劃、多說想法，你的怪點子其實很值錢。

•健康：雖然腦袋運轉很快，但頭髮掉得也很快。該給頭皮放個假了，換瓶好洗髮精吧。

•幸運色：科技感的「銀白」、活潑的「青綠」。

•幸運數字：8、20、30

 

♓雙魚座│靈魂畫手的感性時刻

•工作：靠直覺工作的一週。雖然邏輯有點混亂，但你的感性美學會讓大家買單。記得：別在會議上哭就好。

•桃花：溫柔是你的殺手鐧，但請收起「世界都欠我」的任性。換位思考，對方會更愛你。

•財運：錢像烏龜爬，雖然慢但有在動。急著投資只會讓錢包集體溺水。

•健康：心情不好身體就不爽。找個地方發呆、看海或做夢，對你的健康最有幫助。

•幸運色：夢幻的「紫灰」、清透的「海藍」。

•幸運數字：5、12、22

 

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

