連戰二媳婦著古裝紫禁城邊拍照 親曝：我有滿人血統

連戰次媳路永佳在北京紫禁城邊穿著古裝的照片，更表示自己有滿人血統。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前國民黨主席連戰次子連勝武妻子路永佳，近日在社群平台曬出幾張自己在北京紫禁城邊穿著古裝的照片，更表示自己有滿人血統，小時候綽號叫「格格」，現在更適合她的位置就是「站得住氣場的皇后」，霸氣宣言，果然是第三屆中華民國小姐連方瑀的好媳婦。

路永佳的外公是正藍旗出身，所以從小就有個「格格」的小稱呼。（翻攝自臉書）

路永佳發文表示：「很多親近的人都知道，我的外公是正藍旗出身，所以從小我就有個『格格』的小稱呼」。她說這次在隆冬時節到北京，剛好近年很流行穿著東方風格服裝在景點拍照，所以她也趕流行，穿著旗服拍下幾張照片。

路永佳說現在的自己位置就是「站得住氣場的皇后」，更笑：都是跪出來的。（翻攝自臉書）

路永佳說，因紫禁城內禁止拍攝，所以她只能在外圍城牆邊取景。站在紫禁城外圍，路永佳感觸很深「隔著紅牆，與歷史交會」。她曾經也想過詮釋「格格」的腳色，但歲月與狀態都在提醒她，現在更適合她的是「屬於自己的位置」，不再是年少的格格，而是走過時間、站得住氣場的皇后。

網友在底下留言，開玩笑道：「皇后娘娘吉祥」，竟引來路永佳本人回覆：「其實都是跪出來的」。

