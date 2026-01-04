自由電子報
娛樂 日韓

朴寶劍惠利不捨大哭！爸爸力挺「澤善CP」：乾脆結婚好了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《請回答1988 10週年》特別綜藝節目邀請到惠利、朴寶劍等演員齊聚一堂，展開兩天一夜的旅行，只是沒有不散的宴席，惠利在錄製結束後忍不住流下眼淚，與朴寶劍一起哭了起來，讓飾演惠利父親的成東鎰忍不住說：「不如讓他們結婚吧！」看來爸爸比較喜歡德善、阿澤CP。

惠利、朴寶劍告別時流下眼淚。（翻攝自tvN）惠利、朴寶劍告別時流下眼淚。（翻攝自tvN）

《請回答1988》是許多人心目中最愛的韓劇，對演員們來說也別具意義，金成均表示：「希望大家不要忘記我們，不管是20周年還是30周年，跟我們一起變老，一起走下去。」與惠利王不見王的柳俊烈，也說：「這10年來大家辛苦了，下個10年再見。」

朴寶劍、惠利臉都哭腫了。（翻攝自tvN）朴寶劍、惠利臉都哭腫了。（翻攝自tvN）

朴寶劍感謝大家一直以來的愛，希望未來能繼續給予愛，大家都能幸福快樂。惠利也分享，在拍完《請回答1988》後曾說過希望這部作品能夠長久的留在大家心中，「我覺得那個願望實現了，真心感謝觀眾朋友們，非常感謝。」

惠利數度落淚，對於離別感到很不捨。（翻攝自tvN）惠利數度落淚，對於離別感到很不捨。（翻攝自tvN）

在節目錄製後，演員們依依不捨告別，而惠利數度流下眼淚，還與朴寶劍一起哭，讓成東鎰吐槽：「幹嘛看著對方哭，他們這樣不行，乾脆就讓他們結婚吧！」最後演員們互相擁抱，擦擦眼淚，相約再見面。

點圖放大body

