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娛樂 最新消息

沈玉琳猛爆性肝炎住院 康康自爆分房嫩妻12年罹病：給我警惕

胡瓜（中）與歐漢聲（左）跟康康合體受訪。（萬星傳播提供）胡瓜（中）與歐漢聲（左）跟康康合體受訪。（萬星傳播提供）

〔記者陽昕翰／台中報導〕由胡瓜、康康、歐弟主持的「鑽石舞台之夜」今天在台中登場，他們在演出前受訪，被問到沈玉琳驚傳因猛爆性肝炎住院的消息，都是看新聞才知情。康康透露他的老婆也很年輕，因此他很早注意自己的身體狀況，「我比他早有危機意識，6年前就開始運動，酒少喝，因為他節目比較多，還有外景節目，我只有一個節目，但我也有B型肝炎，這也是給我警惕。」

58歲康康與小18歲的嫩妻張家霈結婚14年，感情一直都很甜蜜，怎料康康受訪自曝跟老婆已經「分房」12年，大兒子出生後就是分開睡，他幾乎都是睡客廳，太太則是睡在房間。

康康談到：「這不會影響感情，這樣的關係蠻久了，我從兒子出生後，就開始跟太太分房。」自豪這樣還是可以生出女兒，感覺就像「小別勝新婚」，兩人有時候待在家也都是用LINE聊天。

☆飲酒過量，有害健康☆

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