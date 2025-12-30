曹西平離世！出道40年「吹哨罵人」有原因 帥氣舊照曝

曹西平吹哨罵人成為經典，年輕時帥氣逼人。（翻攝自YT/臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平上禮拜日才在臉書上發文有感宜蘭7.0強震，還曬出一桌美食，未料昨（29）日卻傳出因病驟逝消息，曹西平出道超過40年，以《野性的青春》走紅歌壇，上綜藝節目時拿著哨子吹哨也成為他招牌動作，他過去上節目也曾透露拿哨子的原因。

曹西平年輕時相當帥氣。（翻攝自曹西平臉書）

曹西平曾在臉書曬出專輯照片。（翻攝自曹西平臉書）

曹西平過往上遍各大通告節目，拿著哨子在棚內吹哨、一句「你這個醜八怪」成為經典台詞，也被其他藝人稱「被他罵過的都會紅」，過去他在狄鶯、王彩樺主持的《今夜不流淚》中擔任來賓，提到之所以隨身攜帶哨子，是因為以前很多節目開場來賓十幾二十個，「大家都搶話講，長輩反應比較慢，小朋友機哩瓜啦講，還講沒就收工了。」並說自己帶哨子是為了維持秩序。

曹西平曾在臉書曬出專輯照片。（翻攝自曹西平臉書）

年輕時的曹西平。（翻攝自曹西平臉書）

而當時同為節目來賓的小甜甜脫口表示「曹大哥長得比較抽象」，現場的狄鶯、王彩樺和向娃都異口同聲的說：「以前他很帥！」而曹西平平常熱愛發文與網友互動，他也曾發過年輕舊照，帥氣模樣也獲得無數人稱讚。

