自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹西平離世！出道40年「吹哨罵人」有原因 帥氣舊照曝

曹西平吹哨罵人成為經典，年輕時帥氣逼人。（翻攝自YT/臉書）曹西平吹哨罵人成為經典，年輕時帥氣逼人。（翻攝自YT/臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平上禮拜日才在臉書上發文有感宜蘭7.0強震，還曬出一桌美食，未料昨（29）日卻傳出因病驟逝消息，曹西平出道超過40年，以《野性的青春》走紅歌壇，上綜藝節目時拿著哨子吹哨也成為他招牌動作，他過去上節目也曾透露拿哨子的原因。

曹西平年輕時相當帥氣。（翻攝自曹西平臉書）曹西平年輕時相當帥氣。（翻攝自曹西平臉書）

曹西平曾在臉書曬出專輯照片。（翻攝自曹西平臉書）曹西平曾在臉書曬出專輯照片。（翻攝自曹西平臉書）

曹西平過往上遍各大通告節目，拿著哨子在棚內吹哨、一句「你這個醜八怪」成為經典台詞，也被其他藝人稱「被他罵過的都會紅」，過去他在狄鶯、王彩樺主持的《今夜不流淚》中擔任來賓，提到之所以隨身攜帶哨子，是因為以前很多節目開場來賓十幾二十個，「大家都搶話講，長輩反應比較慢，小朋友機哩瓜啦講，還講沒就收工了。」並說自己帶哨子是為了維持秩序。

曹西平曾在臉書曬出專輯照片。（翻攝自曹西平臉書）曹西平曾在臉書曬出專輯照片。（翻攝自曹西平臉書）

年輕時的曹西平。（翻攝自曹西平臉書）年輕時的曹西平。（翻攝自曹西平臉書）

而當時同為節目來賓的小甜甜脫口表示「曹大哥長得比較抽象」，現場的狄鶯、王彩樺和向娃都異口同聲的說：「以前他很帥！」而曹西平平常熱愛發文與網友互動，他也曾發過年輕舊照，帥氣模樣也獲得無數人稱讚。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中