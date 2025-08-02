伊能靜親上火線駁婚變 發文怒嗆：麻煩不要斷章取義

伊能靜與秦昊已結婚十年。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕儘管結婚已十年，女星伊能靜與中國男星秦昊的感情仍不時成為話題焦點。近日她在直播中坦言，秦昊長年忙於拍戲，與女兒的共處時光並不多，讓她難免有些遺憾。她形容自己仍處於戀愛腦狀態，老公一回家就讓她無法專心工作，「因為他回來了嘛，我會心神不寧。」

針對外界不斷炒作「婚姻亮紅燈」的謠言，伊能靜正面反擊，發文表示自己的直播內容被斷章取義，「請不要再扭曲我分享生活的真意。」她強硬表明，如再遇惡意造謠，將依法處理，也呼籲營銷帳號自重，別以不實內容混淆視聽。

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伊能靜轉發老公秦昊的聲明並發文駁斥婚變。（翻攝自微博）

此外，雖然工作節奏讓秦昊少有與家人團聚的機會，但伊能靜也透露，近期因對方戲約減少，讓一家三口得以享受久違的溫馨時光。她以積極心態面對婚姻生活中的種種挑戰，更鼓勵粉絲多傳遞正能量，「心若開朗，生活自然也會豐盛起來。」

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