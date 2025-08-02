晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

伊能靜親上火線駁婚變 發文怒嗆：麻煩不要斷章取義

伊能靜與秦昊已結婚十年。（翻攝自微博）伊能靜與秦昊已結婚十年。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕儘管結婚已十年，女星伊能靜與中國男星秦昊的感情仍不時成為話題焦點。近日她在直播中坦言，秦昊長年忙於拍戲，與女兒的共處時光並不多，讓她難免有些遺憾。她形容自己仍處於戀愛腦狀態，老公一回家就讓她無法專心工作，「因為他回來了嘛，我會心神不寧。」

針對外界不斷炒作「婚姻亮紅燈」的謠言，伊能靜正面反擊，發文表示自己的直播內容被斷章取義，「請不要再扭曲我分享生活的真意。」她強硬表明，如再遇惡意造謠，將依法處理，也呼籲營銷帳號自重，別以不實內容混淆視聽。

伊能靜轉發老公秦昊的聲明並發文駁斥婚變。（翻攝自微博）伊能靜轉發老公秦昊的聲明並發文駁斥婚變。（翻攝自微博）

此外，雖然工作節奏讓秦昊少有與家人團聚的機會，但伊能靜也透露，近期因對方戲約減少，讓一家三口得以享受久違的溫馨時光。她以積極心態面對婚姻生活中的種種挑戰，更鼓勵粉絲多傳遞正能量，「心若開朗，生活自然也會豐盛起來。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中