軍演再起卻超安靜！「正義使命－2025」台灣藝人0轉發…歐陽娜娜突宣布1事

〔記者李紹綾／台北報導〕中國解放軍東部戰區今（29日）宣布，即日起動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍，在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南與以東海域展開代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，並預告30日進行實彈射擊，消息引發關注。不過，和過去相比，這次演習在社群平台上的「藝人反應」格外安靜。

歐陽娜娜。（翻攝自微博）歐陽娜娜。（翻攝自微博）

回顧去年10月解放軍啟動「聯合利劍－2024B」軍演時，《央視新聞》在微博發布「亮劍」圖卡，寫下「台獨是死路一條」、「只有一個中國」，不少中國藝人第一時間轉發，台灣藝人則由歐陽娜娜率先跟進，被形容為「搶頭香」。

歐陽娜娜去年成為台灣第一個第一個轉發《央視新聞》「亮劍」圖卡的藝人。（翻攝自微博）歐陽娜娜去年成為台灣第一個第一個轉發《央視新聞》「亮劍」圖卡的藝人。（翻攝自微博）

當時歐陽娜娜轉發貼文並加註「#台灣自古就是中國領土#只有一個中國！」，獲得中國網友力挺；妹妹歐陽娣娣則在軍演結束後補轉發，被戲稱為「補交作業」。此外，張韶涵、林瑞陽、張庭夫婦，以及文淇、明道、邱心志等人，也曾轉發相關內容，約有8名台灣藝人參與，引發台灣社會討論。

相關行為也引起主管機關關注。陸委會與文化部今年5月啟動聯合調查，要求藝人或經紀公司說明。文化部表示，多數人回應貼文由中國經紀公司操作，或本人不知情；也有人坦言承受壓力。陸委會副主委梁文傑8月指出，此案完成告誡程序不予處分，但未來若再發生類似情況，將依規定處理，「下一次一定會動用相關規定」。

歐陽娜娜宣布加入音樂綜藝節目《有歌》班底。（翻攝自微博）歐陽娜娜宣布加入音樂綜藝節目《有歌》班底。（翻攝自微博）

相較之下，這次「正義使命－2025」演習公布後，社群平台未見台灣藝人轉發相關貼文，呈現「零轉發」狀態。至於去年率先表態的歐陽娜娜，今僅在微博更新工作動態，寫下「一起在音樂中相見」，小紅書則停留在先前的生活照，未對軍演議題發聲，低調動向再度引發關注。

