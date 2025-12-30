曹西平昔月收破200萬！扛家中巨債與手足撕破臉 遺產全給乾兒子

曹西平離世。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平出道40多年，有話直說的嗆辣風格深受粉絲喜愛，如今卻傳出離世消息，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，與家中四位親兄弟多年不往來，生前也曾透露已找律師預立遺囑，打算將名下財產與積蓄留給長期照顧他起居的乾兒子。

曹西平驟然離世，由於他的血親家屬暫無回應，新北市將比照無名屍收埋，曹西平生前曾因為父母遺產問題和兄弟鬧翻，還被控侵占父親五棟房產，不過曹西平曾透露，父親的財產曾被銀行扣押，每棟房子都有負債，當時手足都不願付錢，是他一肩扛下所有債款。

請繼續往下閱讀...

他過去就在節目上提過自己與曹家已經沒有往來，也說有立好遺囑，要將財產留給乾兒子，不過律師當時就提醒，由於手足是法定繼承人，在法律上有特留分，但只要曹西平在遺囑上有寫清楚受到侮辱或虐待，繼承人可能會連特留分都拿不到。

回顧曹西平在演藝圈闖蕩多年，他巔峰時期靠著節目與秀場表演，月收入粗估可達280萬，不過他過去也因為照顧家人而負債千萬、變賣房產，手上僅剩三重的自住房，這幾年則淡出演藝圈鮮少上通告，經營副業賣耳環，不過耳環店在疫情時受到重創損失約6位數，靠著省吃儉用才撐過去，月收粗估是5、6萬。如今曹西平遺體因沒有家人出面認領被作為無名屍處理，其乾兒子也焦急在臉書呼籲，「尋求跟四哥有血緣關係的人。請你們把四哥的後事全權交予我處理。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法