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娛樂 最新消息

忒修斯為《拜六禮拜》獻唱只給自己20分！主唱兩個月內瘦身12公斤

〔記者陳慧玲／台北報導〕由主唱劉正和吉他手翔煜組成的雙人組合「Theseus 忒修斯」，推出首張台語專輯《未擇之路（凡勢我）》，劉正說剛開始只給自己20分，「唱的比說的好聽！」為了唱台語歌他還下足苦心，從查台語字典開始。翔煜還幫忙找來多位歌手助威，包括流氓阿德、陳以恆、百合花都是劉正的台語老師。

忒修斯翔煜（左）和劉正推出台語專輯。（抓馬文化提供）忒修斯翔煜（左）和劉正推出台語專輯。（抓馬文化提供）

忒修斯專輯搭上熱門戲劇《拜六禮拜》，為該戲演唱片頭曲《朋友之歌》、片尾曲《Little Song》以及兩首插曲《人青》和《時間親像是》，翔煜透露創作的時候，看了劇本很有靈感，腦中就一直出現畫面，不停的被逗笑跟被感動。

聊起人生中最想要成真的夢想，翔煜表示：「想要把貸款還完，維持穩定的收益與毛利率，維持3個月旅行一次的頻率。」劉正的答案則充滿洋蔥，他想起過世的父親，「如果我當初更關心爸爸，或許現在的演唱會他都可以參與，看看自己兒子在台上發光」。翔煜2023年貸款做專輯，目前已經清償完了，最近又去貸款，是為了嘻哈廠牌的資金，借了7位數，不過目前還沒撥款。

忒修斯劉正（左）和翔煜9月將開唱。（抓馬文化提供）忒修斯劉正（左）和翔煜9月將開唱。（抓馬文化提供）

劉正最胖曾達到130公斤，不過最近為了拍封面照，兩個月內減了12公斤，他說：「減肥應該算是一輩子都在做的事，只是看自己要不要認真面對這件事情」，翔煜的煩惱則是有結婚的壓力，他解釋：「因為我的命理需要在農曆滿31歲之前完成結婚，否則財庫會有兩個洞補不上。」他也幽默徵友盼能成功補足財庫。談起另一半的理想職業，他認為不要同行，最好是有外派工作或航空業，這樣才能適應他常常要睡在辦公室的打拼生活。9月20日忒修斯將在Clapper Studio展演廳舉行新專輯演唱會，購票可洽ibon售票網站。

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