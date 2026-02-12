自由電子報
娛樂 最新消息

冬奧狗血劇太吸睛！挪威銅牌得主後悔突發「劈腿宣言」 今向金牌選手道歉了

28歲的挪威冬奧男子20公里銅牌得主萊格雷德「奪牌感言」突變「劈腿懺文」，讓隊友十分傻眼。 （美聯社） 28歲的挪威冬奧男子20公里銅牌得主萊格雷德「奪牌感言」突變「劈腿懺文」，讓隊友十分傻眼。 （美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲的挪威冬奧男子20公里銅牌得主斯圖拉霍爾姆萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）昨（11日）突然在接受賽後採訪時失聲痛哭，為自己劈腿一事向女友道歉，登上全球各大媒體的體育版頭條，也讓挪威冬奧代表隊為之傻眼，因為拿金牌的正是他的隊友約翰奧拉夫博特恩（Johan-Olav Botn）。

本應聚焦得獎感言的他，突然錯頻，對著鏡頭懺悔說道，「6個月前，我遇到了我生命中的摯愛。她是世界上最美麗、最溫柔的人。3個月前，我犯下了我生命中最大的錯誤，背叛了她。」語帶哽咽向女友喊話，「我知道現在很多人對我的看法都改變了，但我眼裡只有她，」他說，「我也不知道現在說這些話到底想表達什麼，但最近幾天，體育對我來說已經不再重要了。我真希望能夠和她一起分享這一切。」

其實萊格雷德早在比賽前一週，就已經告知女友自己出軌，只是一直未獲得正面回應。而他在賽後記者會上的深情剖白效果也不彰，因為據美聯社報導，挪威媒體VG當天也聯繫上萊格雷德的前女友，受訪時她希望保持匿名，對自己突然成為全球關注對象感到失措，但她的回答非常堅定：「很難原諒他。即使他曾在全世界面前表白愛意。」

這是萊格雷德繼2022年北京冬運接力賽團體金牌後，第一枚個人奧運獎牌。他後來對自己當天失控的表現感到十分懊悔，他今（12日）透過挪威冬奧代表隊發布聲明，「在挪威冬季兩項運動的採訪會上提起個人往事，我深感抱歉。」

他也向同為挪威代表隊的金牌得主道歉，「我向約翰奧拉夫道歉，他贏得金牌後理應受到所有關注。」更向女友再次道歉，「這也同樣適用於我的前女友，她被迫成為媒體關注焦點；我希望她一切都好。我無法改變已經發生的事情，但我現在會把這件事拋在腦後，專注於接下來的奧運會。我不會再回答任何相關問題。」

 

