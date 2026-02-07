郁方肯定李雅英善心！兒福聯盟留言解釋 遭冷回「離開我FB」

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員李雅英。（資料照，記者王藝菘攝）

〔即時新聞／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員李雅英近日宣布捐款29萬給因「剴剴案」陷入爭議的兒福聯盟，長期關注此事的女星郁方表示：「我要氣死了！不要亂捐錢！」引發熱議。李雅英公司昨道歉，表示不知未能及時察覺該機構的相關爭議，郁方也再發文表示肯定李雅英善心。兒福聯盟粉專也現身貼文下方留言，解釋已經進行了大幅度的服務轉型與財務調整，不過卻遭郁方冷回「離開我的FB」。

兒福聯盟留言解釋，郁方僅冷冷回應：「離開我的FB。」（取自郁方FB）

李雅英捐款消息曝光後，郁方第一時間轉發相關訊息，直言自己：「快要氣死了！」呼籲外界捐款前務必查清楚對象，還附上一張公益組織年收入與支出比例圖，只見兒福聯盟支出比例僅48%，大幅落後其他公益團體。

請繼續往下閱讀...

貼文一出引發討論。李雅英經紀公司隨後回應，向大眾致上歉意，承諾未來將更審慎評估捐助單位。郁方也再度發文強調自己「肯定雅英的善心」，也感謝經紀公司能理解外界的用心與關切。除此之外，郁方同時獻上由衷的祝福，「祝福雅英，生日快樂，你超棒的啦！」

不過，兒福聯盟也在下方留言表示，謝謝郁方關心兒童保護工作，但她引用的是2019年之前的數據，這5年間兒福聯盟已經進行大幅度的服務轉型與財務調整，到2024年預計收支比會提升至146%。不過，郁方僅冷冷回應：「離開我的FB。」留言隨即被上百位網友點讚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法