自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郁方肯定李雅英善心！兒福聯盟留言解釋 遭冷回「離開我FB」

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員李雅英。（資料照，記者王藝菘攝）富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員李雅英。（資料照，記者王藝菘攝）

〔即時新聞／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員李雅英近日宣布捐款29萬給因「剴剴案」陷入爭議的兒福聯盟，長期關注此事的女星郁方表示：「我要氣死了！不要亂捐錢！」引發熱議。李雅英公司昨道歉，表示不知未能及時察覺該機構的相關爭議，郁方也再發文表示肯定李雅英善心。兒福聯盟粉專也現身貼文下方留言，解釋已經進行了大幅度的服務轉型與財務調整，不過卻遭郁方冷回「離開我的FB」。

兒福聯盟留言解釋，郁方僅冷冷回應：「離開我的FB。」（取自郁方FB）兒福聯盟留言解釋，郁方僅冷冷回應：「離開我的FB。」（取自郁方FB）

李雅英捐款消息曝光後，郁方第一時間轉發相關訊息，直言自己：「快要氣死了！」呼籲外界捐款前務必查清楚對象，還附上一張公益組織年收入與支出比例圖，只見兒福聯盟支出比例僅48%，大幅落後其他公益團體。

貼文一出引發討論。李雅英經紀公司隨後回應，向大眾致上歉意，承諾未來將更審慎評估捐助單位。郁方也再度發文強調自己「肯定雅英的善心」，也感謝經紀公司能理解外界的用心與關切。除此之外，郁方同時獻上由衷的祝福，「祝福雅英，生日快樂，你超棒的啦！」

不過，兒福聯盟也在下方留言表示，謝謝郁方關心兒童保護工作，但她引用的是2019年之前的數據，這5年間兒福聯盟已經進行大幅度的服務轉型與財務調整，到2024年預計收支比會提升至146%。不過，郁方僅冷冷回應：「離開我的FB。」留言隨即被上百位網友點讚。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中