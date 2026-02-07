自由電子報
娛樂 最新消息

林義雄長女遭砍6刀重傷！林奐均血案生還「勇奪金曲獎」 陶晶瑩哽咽致敬片段曝光

陶晶瑩（左）在第15屆金曲獎頒獎典禮上提及林奐均的童年創傷數度哽咽。（組合照，翻攝自YouTube）陶晶瑩（左）在第15屆金曲獎頒獎典禮上提及林奐均的童年創傷數度哽咽。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕寇世勳、李千娜、楊小黎、簡嫚書、夏騰宏等人主演電影《世紀血案》，因未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會高度抵制聲浪。隨著爭議與討論擴大，林義雄長女林奐均是當年在「林宅血案」中的唯一倖存者，而她的人生軌跡也再次被外界關注。

回首1980年2月28日震驚社會的林宅血案現場，當年僅9歲的林奐均身中6刀重傷趴在床上，傷及位置為後背5刀、前胸1刀深及肺部，她被父親林義雄的秘書田秋堇發現送醫。經過搶救後雖奇蹟生還，不過林奐均卻在一夕之間痛失奶奶與一對7歲雙胞胎妹妹。案發時，林義雄正以政治犯身分遭羈押於看守所，無法陪伴在側，年幼的她只能與母親相依為命，承受難以想像的創傷與失落。

林奐均（左）憑藉音樂作品《你是我最愛》勇奪2004年第15屆金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」。（翻攝自YouTube）林奐均（左）憑藉音樂作品《你是我最愛》勇奪2004年第15屆金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」。（翻攝自YouTube）

在漫長的復原過程中，林奐均選擇走向宗教信仰，從中重新尋回愛與力量，以音樂作為自我療癒與陪伴他人的方式，並逐步站上音樂創作的舞台，更憑藉音樂作品《你是我最愛》獲得2004年第15屆金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」，成為她人生重要的里程碑。頒獎典禮上，林奐均帶著笑容登台，介紹自己時顯得落落大方，她感謝信仰與家人給予她繼續歌唱的勇氣，「我想要感謝我先生，謝謝你，You make me beautiful and strong（你使我變得美麗而強大）。」

歷經如此殘酷的生命軌跡，該屆金曲獎典禮主持人陶晶瑩在提及林奐均的童年創傷時，數度哽咽表示，「她是那一位歹徒狠狠的幾刀砍下去，倖存的小女孩，當時她心中充滿恨，她不曉得生命為什麼要這樣對她。但是18歲時她接觸了宗教，我們剛看到是她甜甜的笑容，唱著《你是我最愛》，不管生命多麼殘酷，這些人都用熱情、用音樂繼續的活下去！」語畢現場隨即響起掌聲，向這段堅韌而沉默的生命歷程致敬。

