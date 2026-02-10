《世紀血案》演員群硬起來 社群聯合發聲明「阻止上映」

《世紀血案》由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏演出。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕電影《世紀血案》爭議全面失控！改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻被爆未取得當事人及家屬同意就開拍，引爆社會撻伐。如今風向再度急轉，參與演出的演員包括黃河、李千娜等人以及工作人員正式發出聯合聲明，公開切割製作方，並已啟動法律行動，震撼影視圈。

聲明直指，演職人員在簽約前曾多次確認授權問題，而製作方不僅在合約中白紙黑字保證「已取得合法拍攝授權」，更被控刻意隱瞞劇本涉及的重大倫理與法律爭議。演職人員強調，若早知未獲授權，絕不可能接下這份工作。

楊小黎參與聯合聲明，不滿製作方蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」之事實，逕自拍攝「林宅血案」題材電影。（資料照，記者潘少棠攝）

聯合聲明也痛批，製作方的行為已對當事人與家屬造成「難以彌補的二度傷害」，並直言目前最重要的事，就是全面阻止電影繼續製作、上映及任何形式曝光。

不只道歉，這次更直接開戰。演員與工作人員已各自委任律師，要求製作方立刻停止使用其肖像、姓名、聲音與表演內容，並警告若未即刻配合，將依法提告、全面追究責任。

隨著演職人員站上對立面，《世紀血案》已不再只是電影爭議，而是演變成一場牽動歷史傷痛、創作倫理與法律責任的風暴。電影是否全面停擺？製作方如何回應？後續發展備受關注。

李千娜與其他演員群公開發表聲明，阻止《世紀血案》上映。（資料照，記者潘少棠攝）

【電影《世紀血案》爭議 聯合嚴正聲明】

針對電影《世紀血案》（下稱「本片」）製作方蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」之事實，逕自拍攝「林宅血案」題材電影，致使我方在不知情下參與演出與製作，引發社會謹然與家屬二度傷害，本片演員及工作人員在此表達最深痛的道歉，並且進行後續的法律責任，特此聯合聲明如下：

我方於簽約前，曾反覆確認本片是否已取得當事人授權，本片製作方不僅於契約中明文保證：「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權」，更故意不告知劇本重要爭議之處。如我方於簽約時知悉未獲授權，絕無可能接受此工作邀約。

而今，製作方的行為已對當事人及其家屬造成莫大的傷害。現在必須要做的，就是阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出。

我方已個別委任律師嚴正要求本片製作方立刻停止以任何方式使用我方之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。

本片演員及工作人員 敬上

中華民國 115 年2月10日

《世紀血案》演員群與工作人員公開發布聲明，阻止電影上映。（翻攝自臉書）

