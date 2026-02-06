自由電子報
娛樂 電影

《世紀血案》未演先爆炸 導演背景曝光爭議加劇

《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」。（翻攝自新台灣和平基金會）《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」。（翻攝自新台灣和平基金會）

〔記者馮亦寧／台北報導〕由夏騰宏、簡嫚書、寇世勳、李千娜、楊小黎等人主演，改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，日前正式殺青並舉行記者會。電影尚未上映便引發高度討論，甚至在網路上出現「拒看潮」，爭議持續延燒。

隨著話題擴大，導演徐琨華的背景也意外成為外界關注焦點，使得事件討論再度升溫。究竟這部電影為何會引起如此強烈反應，也讓不少人重新回顧「林家血案」的歷史脈絡。

前民進黨主席林義雄（右）與夫人方素敏每年都在「慈林紀念林園」（林家墓園）舉辦追思會。（資料照，記者郭顏慧攝）前民進黨主席林義雄（右）與夫人方素敏每年都在「慈林紀念林園」（林家墓園）舉辦追思會。（資料照，記者郭顏慧攝）

「林宅血案」被視為台灣近代史上最震驚社會的兇殺懸案之一，至今仍未偵破。時間回到1979年美麗島事件後，時任省議員的林義雄遭逮捕並羈押於新店看守所。1980年2月28日，林義雄的妻子方素敏與助理田秋堇前往探監，家中僅留下三名女兒及林母。

未料探監返家後，竟發現家中發生重大命案，林母及年幼的雙胞胎女兒不幸遇害，長女則重傷倖存，成為唯一生還者。此案多年來始終籠罩著疑雲，也成為台灣社會難以抹去的傷痛記憶。

現年84歲的林義雄仍在世，而電影在未獲當事人及家屬同意的情況下拍攝完成，引發部分輿論質疑，認為相關歷史事件應被更嚴肅、謹慎地對待。

《世紀血案》殺青記者會，寇世勳（中）透露導演徐琨華的祖父徐梅鄰時任警備總司令部發言人。（資料照，記者潘少棠攝）《世紀血案》殺青記者會，寇世勳（中）透露導演徐琨華的祖父徐梅鄰時任警備總司令部發言人。（資料照，記者潘少棠攝）

此外，參與演出的寇世勳在受訪時提到，導演徐琨華的祖父徐梅鄰時任警備總司令部發言人，相關背景曝光後再度引起外界議論。不少網友也因此要求劇組對外說明創作立場與拍攝初衷。

截至目前為止，導演徐琨華尚未針對相關爭議做出正式回應。

