黃宏軒、毛弟疑決裂 涂善存夾中間開口：我選擇相信他

〔記者傅茗渝、實習記者鄭毓昕／台北報導〕因BL劇《關於未知的我們》組CP爆紅的黃宏軒與「毛弟」邱宇辰，戲後屢傳交惡，甚至取消粉絲見面會，網路更瘋傳黃宏軒疑似以小帳攻擊毛弟，對此，毛弟日前僅以「祝福他」冷淡回應，態度耐人尋味。今（31日）《我們六個》舉辦首映記者會，兩人共同好友涂善存也現身，對此事件作出回應。

黃宏軒毛弟傳決裂，涂善存吐無奈心聲，朋友不是用來評斷的。（記者潘少棠攝）

涂善存受訪時表示，身為雙方朋友，不應在事情發生當下急於評斷，「應該是他們好的時候你要支持他們。」他透露不久前與黃宏軒才一起打球、聊天，對方還熱情推薦健身軟體與錄音設備，「他最近很常運動，也在做音樂，知道我愛彈琴，還主動分享器材與心得。」

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被問及是否相信黃宏軒的說法，涂善存坦言：「除非我是當事人，否則我沒有理由去不相信他。」對於外界質疑黃宏軒「給媽媽百萬生活費」是否浮誇，他也不以為意地說：「他很早就開始投資，像虛擬貨幣，六、七年前他就跟我提過。」

涂善存談黃宏軒百萬孝親費爭議，透露他很早就在投資了。（資料照，記者潘少棠攝）

若自己遭遇類似被劇組朋友抹黑的情況，涂善存語重心長地表示：「我會直接去問對方，只要他的答案是我能接受的，那我就選擇相信。」

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