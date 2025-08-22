台日網紅夫妻驚爆離婚！茂木太太認「情斷已2年」粉絲全傻眼

〔記者邱奕欽／台北報導〕台日網紅夫妻「茂木夫妻」，靠臉書粉專《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》分享異國婚姻日常走紅，甚至在2017年被翻拍成電影，人氣相當高。不過，茂木太太近日無預警拋震撼彈，宣布2人其實早在2年多前已和平離婚，讓粉絲全都錯愕。

茂木夫妻宣布離婚已2年。

茂木太太昨（21日）在IG寫下，「找不到時機說，結果跟茂木桑超和平離婚轉眼已經兩年多了，原因滿單純，只是一起決定不再需要夫妻的身分。」她強調2人感情並未惡化，「前天還在跟他聊韓國減肥中藥超級有效」。儘管如此，IG上仍留著兩人今年初一起遊巴黎、去年環遊世界的合照，毫無異狀，如今才揭曉真相。

「茂木夫妻」的故事起於台灣女孩林薏涵遠赴日本追愛，2人婚後甜蜜分享跨國婚姻的甘苦談，吸引大批粉絲追蹤，過程中還曾集結出書，並被導演相中翻拍成電影，由簡嫚書、中野裕太主演一度成為跨國婚姻的典型代表；此外，他們在2020年甚至因徵求「不支薪環遊世界隨行攝影」掀起熱議，如今卻驚爆早已結束夫妻關係，粉絲一時之間難以接受全傻眼。

