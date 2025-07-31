陽帆知道嗎！愛女私約曖昧男同學 「可愛」表白曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女「ANGIE」安吉推出《BBG》、《Don’t Love Me!》兩首單曲，邀約同門好姐妹聖恩一起化身歌曲中的「BBG（Babay Girl）」，兩人重返學生時代到「湯姆熊歡樂世界」遊樂場玩樂，沒想到安吉除了投籃比賽，其他比賽一路慘敗給聖恩，最後必須接受懲罰—戴上如同「包租婆」的髮捲爆炸頭笑翻聖恩。

安吉將舉辦簽名音樂會。（索尼提供）

安吉看到自己的模樣笑說：「其實還蠻可愛的！」最後懲罰過關，公司慰勞安吉大半年辛苦的宣傳，決定送她最想要的禮物—10月底舉辦北高兩場簽名音樂會，讓安吉又驚又喜，開心合不攏嘴，直說：「我嚇到了！Oh My God！我人生的第一次！希望吉子們（粉絲名）都會來！」

請繼續往下閱讀...

安吉、聖恩到遊樂場PK。（索尼提供）

為了化身「BBG」，安吉和聖恩綁了可愛麻花辮、穿上俏麗的學生制服，安吉一到遊樂場，就喚回當時的記憶，「以前每天放學都要和同學到這裡玩一下再回家，且會跟當時喜歡的男生一起，還要分在同一組和其他同學PK，很開心。」安吉透露，自己唸書時代，會寫小紙條加上巧克力送給心儀的男生，是十分可愛的回憶；聖恩表示自己讀女校，只有在補習班時會碰男同學，她笑說：「因為自己功課不太好，當時只有約了功課好的男同學教數學，媽媽會點頭放行。」

安吉、聖恩到遊樂場PK。（索尼提供）

安吉和聖恩上演「姐妹廝殺」場面，兩人卯足全力玩遊戲，愛打籃球的安吉在投籃比賽贏過聖恩，但之後一路狂輸，聖恩在保齡球比賽一度球卡在球道、零分收場，竟後來居上獲勝，讓安吉傻眼；隨後的「拳擊機」，聖恩更是出拳有勁一路狂打，安吉出拳如同柔軟小貓拳，眼看即將慘輸，安吉更是急得邊跳邊打，還是敗北，於是只好戴上如電影《功夫》的「包租婆」般的醜假髮去打大鼓達人。

安吉受到搞笑懲罰。（索尼提供）

此外，安吉與金音樂團I Mean Us合作的單曲《Don’t Love Me!》獲得歌迷喜愛，雙方更是合作愉快，I Mean Us邀請安吉提任他們在8／15於SUB舉辦的「TEEN」十週年演唱會的嘉賓，安吉表示非常期待和I Mean Us一起演出，展現清新夢幻之力。

安吉、聖恩到遊樂場PK。（索尼提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法