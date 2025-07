陽帆知道嗎！愛女私約曖昧男同學 「可愛」表白曝光

〔記者張釔泠/台北報導〕陽帆愛女「ANGIE」安吉推出《BBG》、《Don’t Love Me!》兩首單曲,邀約同門好姐妹聖恩一起化身歌曲中的「BBG(Babay Girl)」,兩人重返學生時代到「湯姆熊歡樂世界」遊樂場玩樂,沒想到安吉除了投籃比賽,其他比賽一路慘敗給聖恩,最後必須接受懲罰—戴上如同「包租婆」的髮捲爆炸頭笑翻聖恩。

安吉將舉辦簽名音樂會。(索尼提供)

安吉看到自己的模樣笑說:「其實還蠻可愛的!」最後懲罰過關,公司慰勞安吉大半年辛苦的宣傳,決定送她最想要的禮物—10月底舉辦北高兩場簽名音樂會,讓安吉又驚又喜,開心合不攏嘴,直說:「我嚇到了!Oh My God!我人生的第一次!希望吉子們(粉絲名)都會來!」

安吉、聖恩到遊樂場PK。(索尼提供)

為了化身「BBG」,安吉和聖恩綁了可愛麻花辮、穿上俏麗的學生制服,安吉一到遊樂場,就喚回當時的記憶,「以前每天放學都要和同學到這裡玩一下再回家,且會跟當時喜歡的男生一起,還要分在同一組和其他同學PK,很開心。」安吉透露,自己唸書時代,會寫小紙條加上巧克力送給心儀的男生,是十分可愛的回憶;聖恩表示自己讀女校,只有在補習班時會碰男同學,她笑說:「因為自己功課不太好,當時只有約了功課好的男同學教數學,媽媽會點頭放行。」

安吉、聖恩到遊樂場PK。(索尼提供)

安吉和聖恩上演「姐妹廝殺」場面,兩人卯足全力玩遊戲,愛打籃球的安吉在投籃比賽贏過聖恩,但之後一路狂輸,聖恩在保齡球比賽一度球卡在球道、零分收場,竟後來居上獲勝,讓安吉傻眼;隨後的「拳擊機」,聖恩更是出拳有勁一路狂打,安吉出拳如同柔軟小貓拳,眼看即將慘輸,安吉更是急得邊跳邊打,還是敗北,於是只好戴上如電影《功夫》的「包租婆」般的醜假髮去打大鼓達人。

安吉受到搞笑懲罰。(索尼提供)

此外,安吉與金音樂團I Mean Us合作的單曲《Don’t Love Me!》獲得歌迷喜愛,雙方更是合作愉快,I Mean Us邀請安吉提任他們在8/15於SUB舉辦的「TEEN」十週年演唱會的嘉賓,安吉表示非常期待和I Mean Us一起演出,展現清新夢幻之力。

安吉、聖恩到遊樂場PK。(索尼提供)

