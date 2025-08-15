晴時多雲

娛樂 最新消息

分手Andy半年零收入 家寧開課學生人數曝光

家寧斜槓開實體課程教導如何經營自媒體。（翻攝自臉書）家寧斜槓開實體課程教導如何經營自媒體。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級」由前情侶檔Andy與家寧共同經營，兩人分手後爆發帳目不清、逃漏稅問題，進而對簿公堂。先前家寧自曝已經有半年的時間「零收入」，不過最近她斜槓開實體課程教導如何經營自媒體，從她曝光的畫面來看，學生約莫20人左右。

家寧自曝因為和Andy分手，自己半年沒收入。（翻攝自臉書）家寧自曝因為和Andy分手，自己半年沒收入。（翻攝自臉書）

家寧指出經營自媒體有4大重點：提升個人曝光度、自媒體與傳統媒體差異、打造專屬個人品牌、持續成長的6大閉環模型。從自媒體創作者升格成「老師」的家寧表示，課程並非空談理論，是她親身走過、驗證過的真實經歷。

家寧的新工作就是開經營自媒體的實體課程。（翻攝自YouTube）家寧的新工作就是開經營自媒體的實體課程。（翻攝自YouTube）

家寧也曝光上課的影片，台下學生聚精會神聽課，還有人用手機錄影，家寧覺得很感謝這些來上課的人願意踏出第一步，更認為是來上課的學生們，讓她看見自媒體的真正意義。

點圖放大header
點圖放大body

