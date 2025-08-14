晴時多雲

娛樂 最新消息

館長一喊「台灣當歸」 小粉紅立刻高潮瘋狂抖內

網紅館長（左2）正在深圳旅行並開同步開直播。（翻攝自YouTube）網紅館長（左2）正在深圳旅行並開同步開直播。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕目前正在中國進行二次遊的網紅「館長」陳之漢，正展開他的深圳之旅。在台灣三字經不斷的館長，落地中國隨即滿口誇讚，更說出：「我以後更有底氣回台灣告訴同胞，其實大家應該回家」，另外，館長也在直播中高喊「台灣當歸」，讓許多人笑出來認為館長露出真面目。

館長逛百貨公司的時候大嘆台灣「差多了」。（翻攝自YouTube）館長逛百貨公司的時候大嘆台灣「差多了」。（翻攝自YouTube）

昨（13）日館長正式展開深圳之旅直播，下車時館長一看到高樓大廈就開始誇長大讚「Oh God太厲害了」，之後就開始逛起百貨公司，比對在台灣逛百貨公司的感覺時，館長說：「差多囉！我們這邊（台灣）真的是…百貨公司沒這麼大啦，就一棟，這裡是10棟連在一起」。館長甚至主動問看直播的觀眾：「漂不漂亮？台灣的朋友們」。

用餐時，館長在閩南餐廳吃飯，前來找招待的餐廳董事長表示要用美食搭起兩岸橋樑，館長更大肆附和：「他們會了解都是同根同源」。

館長用餐時竟然喊出「台灣當歸」。（翻攝自YouTube）館長用餐時竟然喊出「台灣當歸」。（翻攝自YouTube）

用餐過程讓館長非常滿意，小到紙巾盒；大到菜餚都覺得太棒啦！餐廳端上一晚加入當歸的鴨湯麵線時，館長竟然抬頭對著鏡頭喊：「當歸…台灣當歸！會講話，我等等又要上新聞又要被罵啦」。

這番話讓小粉紅瞬間高潮，在直播聊天室瘋狂刷起「台灣當歸」4字，中國粉絲更直接抖內500港幣（約新台幣1905元）。看到有小粉紅的抖內，館長開心說：「謝謝抖內Bro，你投好多錢捏，一直投欸兄弟，謝謝你啊！」

