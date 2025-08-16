孫燕姿哭慘了！苦等11年台灣開唱 二度噴淚哽咽到唱不下去

孫燕姿舉辦25周年巡演，終於在台灣開唱。（Make Music提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕華語天后孫燕姿今晚在高雄巨蛋舉辦「就在日落以後」演唱會，她當年在台灣發跡走紅，跟台灣粉絲有著很深的感情，稍早在舞台上唱到《The Moment》突然哽咽唱不下去，激動地在台上拭淚。

孫燕姿感性訴說：「演唱會讓我想到，我一開始的地方就是台灣，今天也來了很多跟我有著革命感情的老同事跟老朋友，他們曾經跟我一起努力打拚，我要謝謝你們，我覺得我一直沒有說這句話，謝謝你們跟我曾經走過這一段路，那段日子我非常懷念，就算我們都沒有見面，但是我還要跟你們說，我平日都過得很快樂，你們也要快樂。」想起台灣的往日回憶再次淚崩。

孫燕姿於前晚抵達高雄，儘管受到颱風影響班機延誤4個多小時，仍阻擋不了興奮的心情。孫燕姿表示：「很久沒來高雄了，好久不見everybody！」向來親民的她當晚淺嚐了魚肚湯、鴨肉飯、麻糬刨冰等小吃。

對於高雄的深厚感情，孫燕姿在台上感性地說：「很久以前會來高雄宣傳專輯，也很開心在高雄拿了兩座金曲獎，高雄的朋友你們好嗎？那時候的我們見了很多次面，現在的我們或許都老了一些，但有些事情是不會變的。」緊接著帶來《我的愛》。

演唱會上也出現「AI孫燕姿」的精彩影片，現場歌迷跟隨著影片中的主角進入一趟時空旅程，13張專輯一幕幕重映在眼前，引起全場驚嘆，喚醒一整個世代的青春記憶。

孫燕姿也穿上升級版盔甲演唱《克卜勒》，《完美的一天》、《The Moment》、《我懷念的》、《逆光》、《天黑黑》等等，每個人的青春，一定都有一首孫燕姿，在今夜，一首首唱進心坎，觸動心弦，擁抱那些年曾一起走過的感動記憶。

