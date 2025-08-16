晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫燕姿哭慘了！苦等11年台灣開唱 二度噴淚哽咽到唱不下去

孫燕姿舉辦25周年巡演，終於在台灣開唱。（Make Music提供）孫燕姿舉辦25周年巡演，終於在台灣開唱。（Make Music提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕華語天后孫燕姿今晚在高雄巨蛋舉辦「就在日落以後」演唱會，她當年在台灣發跡走紅，跟台灣粉絲有著很深的感情，稍早在舞台上唱到《The Moment》突然哽咽唱不下去，激動地在台上拭淚。

孫燕姿感性訴說：「演唱會讓我想到，我一開始的地方就是台灣，今天也來了很多跟我有著革命感情的老同事跟老朋友，他們曾經跟我一起努力打拚，我要謝謝你們，我覺得我一直沒有說這句話，謝謝你們跟我曾經走過這一段路，那段日子我非常懷念，就算我們都沒有見面，但是我還要跟你們說，我平日都過得很快樂，你們也要快樂。」想起台灣的往日回憶再次淚崩。

孫燕姿於前晚抵達高雄，儘管受到颱風影響班機延誤4個多小時，仍阻擋不了興奮的心情。孫燕姿表示：「很久沒來高雄了，好久不見everybody！」向來親民的她當晚淺嚐了魚肚湯、鴨肉飯、麻糬刨冰等小吃。

對於高雄的深厚感情，孫燕姿在台上感性地說：「很久以前會來高雄宣傳專輯，也很開心在高雄拿了兩座金曲獎，高雄的朋友你們好嗎？那時候的我們見了很多次面，現在的我們或許都老了一些，但有些事情是不會變的。」緊接著帶來《我的愛》。

演唱會上也出現「AI孫燕姿」的精彩影片，現場歌迷跟隨著影片中的主角進入一趟時空旅程，13張專輯一幕幕重映在眼前，引起全場驚嘆，喚醒一整個世代的青春記憶。

孫燕姿也穿上升級版盔甲演唱《克卜勒》，《完美的一天》、《The Moment》、《我懷念的》、《逆光》、《天黑黑》等等，每個人的青春，一定都有一首孫燕姿，在今夜，一首首唱進心坎，觸動心弦，擁抱那些年曾一起走過的感動記憶。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中