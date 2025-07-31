晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

砸2千萬卻血本無歸！周思潔告小蟲違約勝訴獲賠100萬

〔記者劉詠韻／台北報導〕資深藝人周思潔（本名周慧娟）欲重返歌壇，委請資深音樂人小蟲（本名陳煥昌）製作唱片，卻爆發遲延交付母帶爭議，致周得改任其他團隊發行，前後耗資2000萬元，無奈2019年遇到武漢肺炎疫情延燒、無法宣傳，銷售成績不佳，血本無歸。周思潔指控小蟲遲交母帶，提告求償600萬元違約金；台北地方法院今宣判，判八格音樂須給付周女100萬元。全案仍可上訴。

台北地院今宣判，判八格音樂須給付周思潔100萬元。（資料照）台北地院今宣判，判八格音樂須給付周思潔100萬元。（資料照）

周思潔主張，她原敲定於2019年發行唱片專輯《傻傻的花》，並請小蟲協助製作，約定每月給付33萬元，製作費165萬元、歌曲費另計，因聘其擔任總企劃與MV導演，前後因此共給付1200萬元。她本期許至少獲得6首歌、總長30分鐘的音檔，以利報名金曲獎，然小蟲始終未交付音樂分軌母帶。

周思潔控訴，由於小蟲遲交母帶，檔案亦有瑕疵，她為此另尋其他團隊重新修改，前後共砸2000萬元，直至拖到2019年底方順利發行；然卻遇疫情擴散，國內外所有宣傳活動被迫終止，拖垮銷售量，損失慘重。

周思潔指出，合約上載明若延遲交付，應按次賠償100萬元，而小蟲遲交6首歌，依約須賠償600萬元。

小蟲委任律師表示，小蟲已交付最後成品的母帶，但周女卻要求除成品外，包含前階段的母帶需一併交付，合約內容未提及該約定，更何況經過3、4年後要我方交出分軌母帶，委實無理由。對此，周思潔的律師則反駁，稱雙方契約的真意即交付音樂分軌母帶。

台北地方法院今宣判，判決八格音樂須賠償周思潔100萬元，全案仍可上訴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中