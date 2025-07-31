砸2千萬卻血本無歸！周思潔告小蟲違約勝訴獲賠100萬

〔記者劉詠韻／台北報導〕資深藝人周思潔（本名周慧娟）欲重返歌壇，委請資深音樂人小蟲（本名陳煥昌）製作唱片，卻爆發遲延交付母帶爭議，致周得改任其他團隊發行，前後耗資2000萬元，無奈2019年遇到武漢肺炎疫情延燒、無法宣傳，銷售成績不佳，血本無歸。周思潔指控小蟲遲交母帶，提告求償600萬元違約金；台北地方法院今宣判，判八格音樂須給付周女100萬元。全案仍可上訴。

台北地院今宣判，判八格音樂須給付周思潔100萬元。（資料照）

周思潔主張，她原敲定於2019年發行唱片專輯《傻傻的花》，並請小蟲協助製作，約定每月給付33萬元，製作費165萬元、歌曲費另計，因聘其擔任總企劃與MV導演，前後因此共給付1200萬元。她本期許至少獲得6首歌、總長30分鐘的音檔，以利報名金曲獎，然小蟲始終未交付音樂分軌母帶。

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周思潔控訴，由於小蟲遲交母帶，檔案亦有瑕疵，她為此另尋其他團隊重新修改，前後共砸2000萬元，直至拖到2019年底方順利發行；然卻遇疫情擴散，國內外所有宣傳活動被迫終止，拖垮銷售量，損失慘重。

周思潔指出，合約上載明若延遲交付，應按次賠償100萬元，而小蟲遲交6首歌，依約須賠償600萬元。

小蟲委任律師表示，小蟲已交付最後成品的母帶，但周女卻要求除成品外，包含前階段的母帶需一併交付，合約內容未提及該約定，更何況經過3、4年後要我方交出分軌母帶，委實無理由。對此，周思潔的律師則反駁，稱雙方契約的真意即交付音樂分軌母帶。

台北地方法院今宣判，判決八格音樂須賠償周思潔100萬元，全案仍可上訴。

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