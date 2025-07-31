台灣竟有換妻俱樂部！狄志為揭「荒淫內幕」 好友玩到染性病

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現今網路社群發達，不少人因為相同興趣聚在一起，五花八門的群組應運而生。值得一提的是，媒體人狄志為日前在節目透露，台灣竟然有「換妻俱樂部」，且自己的友人就曾參與其中，結果不慎染上性病，嚇得不敢繼續玩下去。



媒體人狄志為爆料台灣有換妻俱樂部。（情境照）

狄志為指出，換妻俱樂部2014年從韓國流行至台灣，參加條件需要繳年費新台幣60萬元，不能有小孩，事前要進行健康檢查，確認沒有性病或A、B型肝炎，並要求證明兩人是夫妻關係，此外，必須簽切結書，若是夫妻之間為此失和，或是不幸染病，都與其無關。

請繼續往下閱讀...

狄志為透露，若是符合條件進入以後，俱樂部一個月會舉辦兩次的聚會，都是在高級招待所，房間內限制兩對夫妻，並且戴上面具發生關係，過程禁止親嘴，而他的好友原本是單身，為了參加活動，和性觀念開放的固定伴侶結婚並一起去玩。

狄志為友人參加換妻俱樂部玩到染性病。（翻攝自YT）

狄志為坦言，這聽起來很像電影情節，「可是它是真的發生喔！」主持人謝震武則好奇，為什麼最後不去了？他則表示，朋友後來染上性病，嚇得不敢再玩了，再者有次在聚會上看見認識的人，導致他開始懷疑，自己是不是跟對方老婆發生關係，認為此舉很奇怪無法接受，甚至覺得這個群組是害人的，於是選擇退出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法