晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣竟有換妻俱樂部！狄志為揭「荒淫內幕」 好友玩到染性病

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現今網路社群發達，不少人因為相同興趣聚在一起，五花八門的群組應運而生。值得一提的是，媒體人狄志為日前在節目透露，台灣竟然有「換妻俱樂部」，且自己的友人就曾參與其中，結果不慎染上性病，嚇得不敢繼續玩下去。

媒體人狄志為爆料台灣有換妻俱樂部。（情境照）媒體人狄志為爆料台灣有換妻俱樂部。（情境照）

狄志為指出，換妻俱樂部2014年從韓國流行至台灣，參加條件需要繳年費新台幣60萬元，不能有小孩，事前要進行健康檢查，確認沒有性病或A、B型肝炎，並要求證明兩人是夫妻關係，此外，必須簽切結書，若是夫妻之間為此失和，或是不幸染病，都與其無關。

狄志為透露，若是符合條件進入以後，俱樂部一個月會舉辦兩次的聚會，都是在高級招待所，房間內限制兩對夫妻，並且戴上面具發生關係，過程禁止親嘴，而他的好友原本是單身，為了參加活動，和性觀念開放的固定伴侶結婚並一起去玩。

狄志為友人參加換妻俱樂部玩到染性病。（翻攝自YT）狄志為友人參加換妻俱樂部玩到染性病。（翻攝自YT）

狄志為坦言，這聽起來很像電影情節，「可是它是真的發生喔！」主持人謝震武則好奇，為什麼最後不去了？他則表示，朋友後來染上性病，嚇得不敢再玩了，再者有次在聚會上看見認識的人，導致他開始懷疑，自己是不是跟對方老婆發生關係，認為此舉很奇怪無法接受，甚至覺得這個群組是害人的，於是選擇退出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中