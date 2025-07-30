動漫迷必訪！「APPLAUSE派對」掀週邊搶購潮 千名粉絲朝聖

超人氣動畫《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》是「APPLAUSE動漫派對」快閃店的強打主題。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025年動漫展」讓全台動漫迷沸騰，掀動漫週邊商品搶購熱潮！「APPLAUSE動漫派對」期間限定快閃店在大直美麗華影城熱鬧開幕，掀起粉絲熱議。

活動今驚喜宣布將加碼舉辦《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》（簡稱：遮羞艾莉）寵粉限定活動，周邊商品購買滿1200元（憑單筆發票），即可與超人氣日俄混血姊妹——艾莉、瑪夏Coser猜拳對決，有機會獲得拍立得合照等零距離互動福利。

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快閃店內有《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《破曉之歌》、《凡爾賽玫瑰》周邊專區，琳琅滿目商品供選購。（甲上提供）

「APPLAUSE動漫派對」日前一開幕便瞬間擠爆，累積破千名粉絲朝聖，更獲不少鐵粉在社群網站「Threads」上應援，紛紛喊話：「一定要朝聖！」

不少外縣市動漫迷利用上周末假期，將動漫展與《遮羞艾莉》快閃店列為一日遊行程，直接拉著行李前往「APPLAUSE動漫派對」期間限定快閃店，搶購《遮羞艾莉》日本進口獨家限量商品，店內更集結日本最夯動漫IP《鬼滅之刃》、《名偵探柯南》、《葬送的芙莉蓮》、《東京復仇者》、劇場版動畫《凡爾賽玫瑰》，以及人氣BL漫畫《破曉之歌》等周邊專區，琳琅滿目進口商品供選購，讓粉絲們買到手軟，收穫滿滿。

「APPLAUSE動漫派對」期間限定快閃店集結日本最夯動漫IP，從日本進口獨家限量商品。（甲上提供）

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》改編自同名的人氣輕小說，原作小說累積發行逾250萬本，改編動畫之後，更成為近年來最受注目的青春喜劇，締造無數亮眼紀錄，不僅是此次限定快閃店的強打主題，現場更擺出艾莉及瑪夏同學的人形立牌供粉絲打卡拍照，本週六（8/2）將加碼舉辦寵粉限定活動，凡於8/2活動當日消費《遮羞艾莉》周邊商品滿1200元（憑單筆發票），前50名粉絲即可與兩位女主角艾莉、瑪夏Coser猜拳對決，規則採三戰兩勝，獲勝即可與Coser合影拍立得，限量50組，拍完為止，每張發票限參加一次。

經典少女動漫《凡爾賽玫瑰》日前在Netflix推出劇場版動畫，勾起許多粉絲的童年回憶，此次快閃店中也推出劇場版動畫《凡爾賽玫瑰》壓克力立牌、鑰匙扣以及杯墊可供購買，再度回味瑪麗、奧斯卡、漢斯與安德烈的愛恨情仇。

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》寵粉限定活動將於本周六登場。（甲上提供）

奇幻BL羅曼史《破曉之歌》則祭出限量商品，只要消費滿400元，即隨機送出不同角色紙杯墊（共五款）；「APPLAUSE動漫派對」期間限定快閃店已於7月25日起在台北大直美麗華影城正式開張，僅為期一個月至8月31日為止，要前往拍照打卡及搶購周邊的動漫迷敬請把握獨家限定商品收藏機會。

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