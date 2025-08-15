賈永婕突一刀斷髮！「嶄新模樣曝光」被狂讚：回春10歲

賈永婕過去多以肩下中長髮亮相。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕自去年9月接任台北101董事長後話題不斷，她過去總以氣質中長髮形象示人，沒想到昨（14日）驚喜宣布髮型大變身，一刀剪至齊肩的中短髮，搭配溫柔燦笑瞬間引爆粉絲熱議，許多人都認為她的嶄新模樣實質上更年輕、更俏麗。

「報告剪頭髮了！」賈永婕齊肩微內彎的髮尾展現俐落線條，空氣感瀏海輕盈垂落眉眼間，搭配自然棕色髮色，讓臉部輪廓更顯柔和，第一張自拍在室內暖光下微微前傾，笑容溫暖；第二張以藍天與台北城市為背景，陽光燦笑展現優雅與時髦並存的氣質。

賈永婕短髮造型被激讚回春。（組合照，翻攝自臉書）

此外，賈永婕身穿質地挺拔的白襯衫，肩部澎感設計增添時裝感，珍珠耳環與「101賈董」客製化項鍊成為亮點，粉絲一面倒狂讚「什麼髮型都能駕馭」、「年輕10歲以上」、「知性又可愛」、「更清新亮麗，活力十足」。更有人直呼：「最美董事長更美了！」、「這髮型好看又俐落」，短髮造型瞬間成為她的新標誌。

