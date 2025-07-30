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山羊雖小出道即巔峰 NBA巨星柯瑞推首部動畫電影《山羊巔峰》曝預告

NBA巨星史蒂芬柯瑞親自擔任《山羊巔峰》監製。（資料照，Apple TV+ 提供）NBA巨星史蒂芬柯瑞親自擔任《山羊巔峰》監製。（資料照，Apple TV+ 提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造的最新風格化動畫電影《山羊巔峰》今（30）日曝光前導預告，NBA傳奇巨星史蒂芬柯瑞首度從籃球場跨界到大銀幕，親自擔任電影的監製，為這部極具個人色彩的動畫提供專業建議，電影色彩繽紛又視覺強烈的影像也讓粉絲期待不已。

片名原名「GOAT」代表「The Greatest of All Time」（史上最偉大的人），在球場上的始終是球迷爭辯不休的熱門話題，這次《山羊巔峰》直球對決帶來最熱血沸騰的逐夢故事，將觀眾帶入一個充滿動物的神奇世界。

動畫電影《山羊巔峰》由《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造。（索尼影業提供）動畫電影《山羊巔峰》由《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造。（索尼影業提供）

電影的主角威爾是一隻年輕小山羊，但是山羊雖小夢想俱全，他意外獲得一次千載難逢的機會，能加入「職吼聯盟」挑戰最高榮譽，這是一項節奏超快、各種動物混合的高強度球類運動，由全世界最迅捷、最兇猛的動物稱霸。雖然威爾的新隊友對於這隻小山羊的加入興趣缺缺，但他決心顛覆這項運動，用行動證明：「小個子也能打出大場面！」

宛如現實世界的NBA，電影中的職吼比賽更加刺激精彩，不止場地會因環境不同而有各種障礙和陷阱，每種動物還能發揮自身優勢只為了把球塞入籃框，只不過小山羊威爾剛好就是那隻全身都是劣勢的「路人」，為了追逐總冠軍的遙遠夢想，他將展開一段不可能的任務。

以神準三分球著名的史蒂芬柯瑞，不起眼的身材卻在長人林立的NBA打出一片天，甚至改變了現代籃球戰術的思維，成為現今最偉大的球星之一。他在訪談中提到：「我們很興奮能集結一組全明星卡司，為《山羊巔峰》中這些精彩角色配音。這正是我們最喜歡講述的那種類型故事，充滿真摯情感、幽默笑點與熱血動作，我們希望所有年齡層的觀眾都能為這部作品歡呼喝采！」

《山羊巔峰》將於2026年02月13日農曆春節在台上映，其他配音明星還包括「紅色衛兵」大衛哈伯、《怪奇物語》主角凱萊布麥克勞克林、《魔鬼剋星：冰天凍地》派頓奧斯瓦特、以及知名喜劇藝人鮑比李。

《山羊巔峰》預告：

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