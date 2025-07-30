沈玉琳驚傳罹猛爆性肝炎 吳宗憲一句話引揣測

沈玉琳驚傳罹猛爆性肝炎，吳宗憲對此給出回應。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕57歲主持人沈玉琳昨驚傳因身體不適緊急送醫，住進三總加護病房，引發各界關心。雖然外傳他可能罹患猛爆性肝炎，但據知情人士透露，醫療團隊除處理肝臟問題，也未排除胰臟異常的可能，目前正透過精密檢查釐清病因，包含肝炎與胰臟疾病的可能性。對此，好友吳宗憲發聲，證實已聯繫上沈玉琳老婆芽芽，不過他這次相對低調，說不便透露細節，與以往辛辣敢言的風格不同。

沈玉琳近來明顯消瘦，也傳出有黃疸症狀，與胰臟癌初期徵兆類似，使外界更加憂心。昨日家屬對外僅透過助理低調回應，「身體不適，就醫檢查中」，對是否住進加護病房並未明說，至今妻子芽芽與圈內好友如潘若迪、小鐘等皆未正面回應。

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稍早，吳宗憲證實已與芽芽取得聯繫，但態度格外謹慎：「我不便透露細節，有為難的地方，讓我先緘默一下！」話語間似乎透露沈玉琳狀況不容樂觀，令外界憂心忡忡，粉絲也紛紛祈願玉琳哥平安度過難關。

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