娛樂 日韓

SJ圭賢跌落舞台！ 首站受傷堅持演出E.L.F.心疼

Super Junior已9人完整體進行20週年世界巡迴演唱會「Super Show 10」，成員圭賢（紅框處）今意外跌落舞台。（翻攝自X）Super Junior已9人完整體進行20週年世界巡迴演唱會「Super Show 10」，成員圭賢（紅框處）今意外跌落舞台。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團「Super Junior」（以下簡稱SJ）迎接出道20週年，決定以全員合體的方式舉行世界巡迴演唱會「Super Show 10」，本週五從首爾KSPO DOME起跑，今（24）進行第3場演出時，「忙內」（老么）圭賢唱到一半突然踩空，現場發出巨大聲響，受傷之後的圭賢走路一拐一拐，嚇哭粉絲。但圭賢並沒有直接到醫院，反而堅持拄著雨傘坐在椅子上繼續演出，並承諾E.L.F.（粉絲名）演出結束後會到醫院檢查。

圭賢摔下舞台後，經紀公司SM娛樂表示，圭賢扭傷了腳，但他堅持表演，只是接下來的表演不會跳舞，並承諾演出結束後立刻前往醫院檢查。

圭賢跌落舞台後扭傷腳，仍敬業堅持繼續表演。（翻攝自X）圭賢跌落舞台後扭傷腳，仍敬業堅持繼續表演。（翻攝自X）

由於20週年採9人全員合體的「完整體」，已經10年沒跟著巡迴演唱會表演的希澈也帶著舊傷上陣，讓粉絲非常感動。沒想到才演出到第3場就發生意外，而且還是團內年紀最小的圭賢。

圭賢演唱到一半，突然跌落舞台，直接消失，讓E.L.F.擔心不已。扭傷腳的圭賢堅持繼續表演，唱到《Express Mode》時他坐在椅子上演唱，受傷的腳已經被固定，他甚至還開朗的對著鏡頭比YA，讓E.L.F.既感動又心疼。

敬業又貼心的圭賢受傷仍堅持繼續表演，讓E.L.F.心疼。（本報資料照，記者王文麟攝）敬業又貼心的圭賢受傷仍堅持繼續表演，讓E.L.F.心疼。（本報資料照，記者王文麟攝）

原來圭賢不想讓E.L.F.失望，更不願意缺席罕見的「完整體」，演唱安可曲《Marry U》的時候更拄著雨傘走出來，開玩笑說：「很搞笑吧」試圖緩和ELF擔心情緒。受傷的圭賢更反過頭安慰E.L.F.「我現在不會痛，妳們放心」。

SM娛樂表示圭賢跌下舞台後肌肉扭傷，但圭賢本人堅持演出，且表示他非常想參與，承諾不會跳舞，也會在表演結束後立刻到醫院檢查。

