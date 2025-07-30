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娛樂 最新消息

（影）家寧媽涉侵占頻道收入 竟辯Andy給的孝親費、這是我的錢

〔記者王定傳／新北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級（CROWD）」情侶檔Andy老師（王崇睿）、家寧（張家寧）分手後，爆出頻道經營權糾紛；新北地檢署查出，家寧母親曾淑惠涉侵占2019年至去年4月頻道流量收益，及臉書廣告收益約美元93萬餘元，加上Andy及家寧開設蝦皮販售周邊商品收入新台幣40萬餘元，換算加總約3036萬餘元，她偵查時辯稱是「孝親費」，檢方不採信，但因親屬間侵占屬告訴乃論之罪，家寧沒提告並表示不追究，因此認定家寧母此部份犯罪所得須除以2，換算約新台幣1518萬餘元。

前百萬YT頻道情侶檔Andy（左）、家寧。（翻攝自臉書）前百萬YT頻道情侶檔Andy（左）、家寧。（翻攝自臉書）

據了解，家寧母針對流量收益等被控侵占的辯稱為，頻道流量分潤是Andy設定在她等人名下，她認為是Andy要給她的「孝親費」，且群海公司是她一人公司、個人出資，Andy跟家寧只是人頭股東，群海公司成立後，頻道就變成群海公司的，她覺得這就是她的錢。

但檢方認為，Andy跟家寧並無讓渡頻道所有權給群海公司、將流量收益無償贈與家寧母之意，且家寧母在未告知2人情況下，長期隱匿帳冊並以家長權威、親情壓迫2人不得閱覽詳細財務流向，致使Andy無從核對，不能倒果為因認為Andy聽從家寧母指示，設定流量收益收款帳戶為家寧母實際掌控帳戶，就認為是「孝親費」。

檢方並查出，從家寧與家寧妹張家芸接受調查前的對話記錄可知，頻道流量收益的分配比例為「除以2」，加上家寧沒提告表示不追究，因此認定家寧母此部份犯罪所得須「除以2」後，換算加總約1518萬餘元新台幣，請法院宣告沒收或追徵其價額。

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