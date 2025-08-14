晴時多雲

娛樂 最新消息

甜蜜生活5年 大牙突宣布離婚

「大牙」周宜霈今（14日）突然宣布離婚。（記者潘少棠攝）「大牙」周宜霈今（14日）突然宣布離婚。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大牙」周宜霈與羽球教練老公廖勛威結婚5年，感情相當甜蜜，今（14日）突然宣布離婚，表示兩人之間並未有第三者介入，目前就是各自安好，「我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福」。

大牙、廖勛威在聲明中提及，結當年兩人因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過5年的夫妻生活後，決定退回到朋友的位置。 過程中未有出現嚴重爭吵也沒有第三者介入，「生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮」。

至於為何會走上分開一途？兩人表示，「在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝」。

在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，大牙、廖勛威在7月24日平靜、順利的辦理好手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福」。

