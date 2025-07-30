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江蕙父親節重返小巨蛋前再報喜訊 再戰15場不敢鬆懈

江蕙演唱會將移師台北小巨蛋，主辦單位宣布將加開座位。（寬宏提供）江蕙演唱會將移師台北小巨蛋，主辦單位宣布將加開座位。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙日前在高雄巨蛋完成高雄場最終場演出時，感動落淚，休息一陣子之後，預計從8月8日父親節當天移師台北小巨蛋，一直唱到9月1日，繼續完成15場演出，由於這次巡演好評不斷，不少網友常發出求票心願，主辦單位也在今天宣布好消息。

寬宏藝術表示，由於江蕙小巨蛋舞台定位再次評估後，決定台北場將加開座位，增加可以入場觀看的歌迷人數，主要是江蕙在高雄演出期間，看過內容的歌迷常會分享心得，對於她的唱功還有華麗的舞台、燈光、曲目安排等多所讚賞，因此讓不少搶不到票的歌迷，期待還有機會親臨現場一睹天后回歸舞台的氣勢。

江蕙非常重視演出品質，幾乎在演出之後都會再和團隊討論，想知道哪些地方需要再調整或改進，即使已是歌迷心中的實力派天后唱將，她也不鬆懈，希望每次登台都帶給歌迷最難忘的演出，台北場加開座位之門票，可洽寬宏售票系統，主辦單位也再度提醒所有歌迷切勿購買來路不明之票券。

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