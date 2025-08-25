晴時多雲

娛樂 電視

【12星座一週運勢8/25-8/31】中元前「出招」必勝！開運色+吉利數字就對了

8/26起適逢金星進入獅子座，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，只須好好表現一下自己，掌聲、桃花或人氣，馬上跟著來！（達志影像）8/26起適逢金星進入獅子座，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，只須好好表現一下自己，掌聲、桃花或人氣，馬上跟著來！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週開運關鍵字「愛現才會贏」！進入8月份最後一週，別再隱藏實力了！8/26起適逢金星進入獅子座，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，當代表愛情、美感、魅力、社交、人際關係的「金星」，與「喜歡被注目、愛表現、有點戲劇化」會合，等同直接開啟「獅子座的舞台模式」，這時只須好好表現一下自己，掌聲、桃花或人氣，馬上跟著來！

安德魯進一步解釋，例如平常不愛打扮、默默做事的你，如果這週突然化妝、換造型或在工作會議中發言，大家就會覺得「哇～好亮眼」！愛情或社交上也是如此，別再害羞、退縮了，否則桃花和運氣可能就與你擦身而過。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈牡羊座
．工作：你是辦公室的賽車手，衝第一沒問題，但老是忘了打方向燈，小心衝到最後，大家都在會議室，而你卻在茶水間表演飄移。
．感情：單身的牡羊，直球對決很帥，可惜有時候你丟的球速度太快，對方根本來不及戴手套。戀愛中的牡羊，別太急著吵架或和好，愛情不是玩短跑，而是馬拉松。
．財運：刷卡的速度比賺錢還快，月底看帳單會有一種「被詐騙」的感覺。
．健康：太衝、太熬夜、太嗨，三太合一。建議學點「慢活」，不然你的身體會把你當Wi-Fi熱點，使用過度就自動斷線。小心過勞引發的各種小毛病
．幸運色：紅
．幸運數字：9


♉金牛座
．工作：這週你的步調穩得像老牛耕田，雖然不快，但同事最後還是得靠你收尾。細節上的耐心，讓你廣受好評。
．感情：單身的金牛，容易和身邊的熟人慢慢升溫，愛情像慢燉湯，越久越香。戀愛中的金牛，表面平淡，其實每一個小舉動都超暖心。
． 財運：不是大筆橫財，而是小確幸滿滿。但不要因為有小偏財就飄，容易有衝動型的大筆消費，冷靜點，3秒的衝動會讓你後悔3個月。
．健康：肩頸痠痛成為老朋友，建議你去按摩，或者乾脆放假一天，本週當個麻糬人吧！
．幸運色：綠
．幸運數字：6


♊雙子座
．工作：靈感比煙火還多，但要小心「放煙火的人開心，收場的人想哭」。你的一時興起有可能會讓身旁的人雞飛狗跳
．感情：單身的雙子，聊天對象滿滿，曖昧氛圍像追劇一樣精彩。戀愛中的雙子，要注意別太愛搞笑，否則對方可能會因為你的白目跟你冷戰！
． 財運：靠嘴巴和交際賺到小紅利，但記得少吹牛，因為吹過頭會踢到鐵板！
．健康：熬夜滑手機追劇，你的黑眼圈比你的桃花還明顯。快點調整作息，不然你會秒變成大叔／大嬸。
．幸運色：橙
．幸運數字：3


♋巨蟹座
．工作：辦公室對你來說只是「寄居蟹的臨時殼」，心思大部分在家裡。專注力下降，本週致命傷就是太容易分心！
．感情：單身的巨蟹，直覺超靈，曖昧對象的一個表情你都能讀心，但也容易想太多，趕走桃花！戀愛中的你，情緒像浪潮，一下浪漫到爆，一下又玻璃心碎滿地，太敏感會讓你的另外一半想要逃離你！
． 財運：錢雖然進得慢，但花得超快。月底會驚覺自己不是月光族，而是「秒光族」。
．健康：腦袋劇場太多，容易失眠。建議冥想、瑜伽，或者乾脆追一部搞笑片，笑一笑比較好睡！
．幸運色：藍灰
．幸運數字：2

♌獅子座
．工作：金星進駐，聚光燈直打你身上！這週你就是公司舞台的C位，簡報、主持、提案全都非你莫屬，本週不要縮，大方一點，愛愛假拜拜只會讓所有好運跟你說掰掰。
．感情：單身的獅子桃花滿天飛，追你的人多到像領號碼牌。戀愛中的獅子，超需要被讚美，一句「你最棒」就能讓你比中樂透還爽。但不要只聽好聽話，忠言逆耳應該知道吧？
．財運：很多資源自己找上門，但要分清楚「投資機會」和「朋友借錢」，否則會變成大肥羊！
．健康：氣場強到別人靠近你就像被無線充電，但小心別熬夜過頭，體力透支身體絕對吃不消！
．幸運色：金
．幸運數字：11


♍處女座
．工作：你像Excel精靈，把格子排得比IKEA展示間還整齊。只是同事已經在祈禱你「放過我們吧」。本週先求有再求好，否則工作進度會大大落後。
．感情：單身的處女座容易慢熱，但一旦心動，就像煮湯一樣～越滾越香。戀愛中的你，挑剔加碎碎念，但其實都藏著關心。換個溝通方式，本週老媽子的模式會引發戰爭！
．財運：這週適合穩扎穩打，不要投機。別急著要快錢，因為快的通常是坑。
．健康：完美主義讓你緊繃到爆，要學會放鬆，本週的你全身硬梆梆！
．幸運色：咖啡色
．幸運數字：8


♎天秤座
．工作：腦袋特別靈，合作順暢，但要避免拖延，否則靈感就像 流星一樣，一閃而逝。
．感情：單身的天秤，桃花多，但你太愛照鏡子，光顧著欣賞自己忘了回訊息。戀愛中的你，老想取悅對方，結果自己累到你媽都不認識你！
．財運：花錢就像追求生活美感，但月底會變「面子一時爽，荷包土石流」。
．健康：注意腰背，本週容易閃到腰，拉傷背，要練一下深蹲了喔！
．幸運色：粉
．幸運數字：12


♏天蠍座
．工作：洞察力爆表，誰偷懶你一眼就看穿，簡直是職場福爾摩斯。但小心說話，避免得罪主管！
．感情：單身的天蠍，散發神秘魅力，走到哪都有人想解鎖你。戀愛中的你，深情到對方無法招架，你愛太用力，對方只會想逃跑喔！
．財運：錢像地下水，流得慢，但一直有。別急，穩穩的也不錯。
．健康：本週要小心，睡姿太詭異造成的落枕
．幸運色：紫
．幸運數字：4

♐射手座
．工作：你是本週的移動Wi-Fi，到哪裡都能連線到機會。合作、出差、專案都像盲盒，每一個打開都是驚喜。但是麻煩眼睛睜大，機會多，陷阱更多！
．感情：單身的射手，桃花像旅遊景點一樣多，隨便一個邂逅都能擦火花。戀愛中的你，愛情像小旅行，天天都能玩出新花樣。
． 財運：錢進得快，花得也快，但本週難得「進的比花的還快」。恭喜你短暫升級。
．健康：壓力太大的時候不要一直吃東西，否則近期胖的速度會很快，特別注意胃食道逆流。
．幸運色：黑
．幸運數字：5


♑魔羯座
．工作：低調耕耘，成果默默冒出來。雖然你不說，但大家都知道你是匹黑馬。
．感情：單身的魔羯，可能會被成熟穩重型的人吸引。戀愛中的你，建議多表達，不然對方會以為你們的愛已不在。
．財運：有家人或貴人幫助，可能有人突然塞錢或資源給你，算是意外驚喜。
．健康：別硬撐，身體不是鋼鐵，適度休息才能長久發揮。特別注意牙齒問題。
．幸運色：灰
．幸運數字：10


♒水瓶座
．工作：本週要懂得合作，容易找到志同道合的人，配合度要拉高，參與感要拿出來，否則別人會覺得你有公主病！
．感情：單身的水瓶，靠幽默就能電到人。戀愛中的你，古靈精怪的浪漫，讓對方覺得又好氣又好笑。
．財運：方向很清楚，只要按部就班，就會看到財務進展。
．健康：最怕爆肝，你的作息亂到像打亂的拼圖，該睡得就睡，特別注意免疫系統，內分泌失調的問題。
．幸運色：青綠
．幸運數字：1

♓雙魚座
．工作：靈感滿滿，但行動力不足。你像一位偉大的導演，但一直卡在「開拍無限延期」。不要害怕，做下去就對了！
．感情：單身的雙魚，本週是行走的桃花樹，誰靠近誰就暈，戀愛中的你，情緒像八點檔，愛到極致、哭到極致，旁人都替你累，記得哭累的時候要補充水分再繼續哭。
．財運：錢有進，但亂花更快，像開洞的水桶，怎麼倒都留不住。
．健康：需要心靈 大掃除，否則會 emo 到朋友都不敢敲你。建議聽音樂或去海邊放空。要特別注意便秘的問題！
．幸運色：海藍
．幸運數字：7

☆民俗說法僅供參考☆

