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娛樂 最新消息

曾是AKB48姐妹團「後排小鬼」 女星近況曝光預告大計畫

林潔心新單曲《我們仍未知曉的雨晴》上架。（奧少年 Shabby Boyz提供）林潔心新單曲《我們仍未知曉的雨晴》上架。（奧少年 Shabby Boyz提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代創作歌手林潔心於7／22推出全新單曲《我們仍未知曉的雨晴》，並預告即將於8月底展開首次全台小巡迴。她憑藉一股熱血，14歲時就加入AKB48台灣姐妹團，歷經多年「後排小鬼」的唱跳人生，現在以多元的音樂風格創作追夢。

林潔心新單曲《我們仍未知曉的雨晴》上架。（奧少年 Shabby Boyz提供）林潔心新單曲《我們仍未知曉的雨晴》上架。（奧少年 Shabby Boyz提供）

自《大嘻哈時代2》嶄露頭角的林潔心，甫於今年2月14日情人節舉辦首場專場《青春疾走：NEXT STEP⋯！》吸引近千名觀眾入場，將個人兩年多來，猶如熱血王道漫畫般持續前進的努力，以及不為人知的自我懷疑與成長，全部呈現給一路相伴的粉絲「潔家軍」

林潔心新單曲《我們仍未知曉的雨晴》上架。（奧少年 Shabby Boyz提供）林潔心新單曲《我們仍未知曉的雨晴》上架。（奧少年 Shabby Boyz提供）

在音樂上不斷進化的她，經過浪人祭、浮現祭、台灣祭等台灣各大音樂節演出，並且與台灣各大樂團、日本音樂人、偶像團體共同合作創作的歷練之後，在今年推出的首支單曲《我們仍未知曉的雨晴》中，寫出每一段青春中不完美的爛劇。

她並邀請台大外文系創作才女阿橘配唱，林潔心回頭思考這首歌的製作過程，用盡了所有製作團隊朋友們對於青春記憶的想像。隨著單曲釋出，林潔心也宣布，將於今夏展開全新迷你巡演「夏日疾走」，走向台北、台中、高雄三地，與所有樂迷相見。

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