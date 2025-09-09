豪乳來襲 J罩杯AV女優嚴重威脅瀬戸環奈

成人片商S1推出新人AV女優渡部穗乃。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本AV界又有新人女優出道，而且這次登場的AV女優來勢洶洶，臉蛋可愛、身材高挑的渡部穗乃（渡部ほの）擁有J罩杯驚人豪乳，胸圍足足有102公分。許多老司機都認為她或許會成為瀬戸環奈最強勁對手。

渡部穗乃擁有驚人的J罩杯豪乳。（翻攝自X）

很多人認為渡部穗乃將成為瀨戶環奈最強勁的對手。（翻攝自X）

渡部穗乃身高170公分，她先前就曾經在社群上曝光一些自己的泳裝照，還在自我介紹表示自己是週刊Post寫真女星。近期加入成人片商S1的渡部穗乃，由於胸部豐滿，給人肉感十足的感覺，加上穠纖合度的身材，穿上比基尼快被撐破的上衣和盈盈一握的腰身，展現出苗條優美的儀態。

渡部穗乃精通多國語言。（翻攝自X）

被形容成超大物新人的渡部穗乃，確定出道成為AV女優後，大家才發現她不僅擁有片商看好的「柔乳」，竟然還精通英語、韓語、義大利語，另外她也擅長書道、花道、鋼琴、聲樂，簡直就是大才女。

被形容成超大物新人的AV女優渡部穗乃。（翻攝自X）

