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大咖天后哭了！唱到一半中斷演出 鬆口「都有不如意的日子」

林憶蓮「迴響Resonance」2025巡迴演唱會澳門站圓滿落幕（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」2025巡迴演唱會澳門站圓滿落幕（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后「Sandy」林憶蓮「迴響Resonance」2025巡迴演唱會澳門站7月27日落幕，當《至少還有你》的前奏響起，全場觀眾自發跟唱，她數度哽咽無法繼續演唱，含淚表示：「大家大合唱時會有一種共嗚的力量，我覺得《至少還有你》好犀利，一齊唱的感動和震撼，好多謝你們。」

林憶蓮「迴響Resonance」2025巡迴演唱會澳門站圓滿落幕（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」2025巡迴演唱會澳門站圓滿落幕（索尼提供）

Sandy還邊說邊抹淚：「這次巡迴演唱會叫做『迴響』，這些歌曲裏面其實就有好多好多不同我的回憶碎片，有好多你和我一起都經歷過人生階段裡面，有好陽光燦爛的日子亦都有一些不如意的日子，但是我覺得好開心，也都好珍惜大家今晚再度和我一齊分享一些歌曲。」希望這些歌曲可以一路陪在大家生活裡。

林憶蓮「迴響Resonance」2025巡迴演唱會澳門站圓滿落幕（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」2025巡迴演唱會澳門站圓滿落幕（索尼提供）

在熱烈的歡呼聲與此起彼伏的「安可」呼喊聲中，Sandy重回舞台，帶來一連串經典金曲《破曉》、《微涼》、《枯榮》及《依然》，現場不斷掀起迴響浪潮。演唱會結束後，樂迷遲遲不肯離場， Sandy在歌迷的熱情下，再次出現進行二度安可，唱出《再見悲哀》為整個澳門站寫上圓滿句號。

林憶蓮「迴響Resonance」2025巡迴演唱會澳門站圓滿落幕（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」2025巡迴演唱會澳門站圓滿落幕（索尼提供）

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