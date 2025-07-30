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娛樂 電視

沈玉琳突住院！林襄聞訊落淚、Melody發聲叮囑芽芽1事

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳昨傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫住入加護病房，消息一出震驚各界，如今有關沈玉琳病況消息各樣，而過往與沈玉琳都搭檔過的Melody、林襄也都紛紛表示盼沈玉琳早日康復。

沈玉琳（左）與林襄曾一起主持節目。（資料照、翻攝自IG）沈玉琳（左）與林襄曾一起主持節目。（資料照、翻攝自IG）

Melody透過IG限時動態表示：「看到玉琳哥身體不適的新聞感覺很突然，希望哥早日康復，也希望芽芽（沈玉琳老婆）自己也要保重身體！我們大家真的要照顧好自己，要好好注意身體健康！」

而林襄也常搭檔沈玉琳錄影，稍早其經紀人回應透露，林襄得知沈玉琳住院消息時難過落淚，相當擔心沈玉琳的狀況，也有試著傳訊關心，也透露上週錄影有覺得沈玉琳的臉色似乎有些憔悴，盼沈玉琳能早日康復。

Melody發文盼沈玉琳平安。（翻攝自IG）Melody發文盼沈玉琳平安。（翻攝自IG）

沈玉琳昨疑似身體出狀況，捕捉到出現在三軍總醫院急診室的身影，面色蠟黃爆瘦，還傳出轉進加護病房。沈玉琳助理則說，沈玉琳因身體不適就醫檢查，並無住加護病房，據悉目前病情穩定，確切病因還有待報告出爐。

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