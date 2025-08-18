一晚9萬！YTR莫彩曦曝手術經歷與費用 網驚：會破產

莫彩曦美國動手術。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕知名YouTuber莫彩曦熱愛台灣文化與美食，時常與丈夫Adam回台拍攝生活影片，甚至在動大手術前，也選擇來台獨自旅行放鬆。昨（17日），她在影片中首次公開手術經歷與費用細節，內容震驚不少網友。

莫彩曦表示，這次接受手術的傷其實源於小學五年級。當時在參加短跑比賽時跌倒，導致肌腱與骨頭受損，但醫生考量她年紀尚小、身體修復力強，當下建議不需手術，等待自然康復。

多年後，在她生產期間，由於賀爾蒙變化與生產動作影響，舊傷劇痛復發，讓她決定積極接受治療。醫師初步預估手術費用高達約117萬台幣，所幸醫院提供折扣，再加上保險理賠，實際需自付的金額約為7萬5千元台幣。

莫彩曦術後產生劇烈疼痛。（翻攝YouTube）

但她提到，原先醫院表示多數病人術後當天即可返家休養，但她術後痛得無法下床，當下只能留院過夜。而住院費用極高，一晚要價約9萬台幣，所幸最後手術圓滿成功。

影片公開後，網友紛紛留言驚呼：「這費用真的會讓一般家庭破產！」、「動完手術還要馬上回家？太扯了吧」、「在台灣至少也會住個3到5天觀察」，同時也有許多粉絲留言祝福她早日康復。

