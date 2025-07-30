日本少年偕表妹戲水「遇急流意外」 《龍之心》融入靈界奇觀

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本奇幻動畫電影《龍之心-靈界探訪記-》即將登台放映，該片有著引人入勝的靈界奇觀與地獄場景，結合震撼視覺效果與深刻心靈命題，帶領觀眾踏上一場跨越生死的靈魂冒險。

《龍之心-靈界探訪記-》龍介與知美在戲水時遭逢意外，被神秘巨龍拯救。（幸福の科学提供）

《龍之心-靈界探訪記-》講述東京中學登山社少年田川龍介於暑假期間造訪德島的表妹佐藤知美，兩人在戲水時不幸遭遇急流意外，被神祕巨龍拯救，開啟前往靈界的旅程。

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在靈界中，龍介和知美遇見一位神祕老仙人「天日鷲命」，兩人被賦予找到人生使命的任務，才能重返現實世界，直到穿越地獄與天堂，踏上一場尋找自我與意義的修行之路。

本片對死後世界的描寫在動畫中堪稱前所未見，而兩位主角以善良、純真的性格和時刻關心他人的特質，展現這趟靈魂旅程的純粹初心。

《龍之心-靈界探訪記-》海報。（幸福の科学提供）

片中許多場景取材自日本德島的自然風景，包括被譽為日本第一清流的「穴吹川」、奇岩峽谷地形的大步危小步危、以及象徵神明存在的高越山神社等，透過細膩的美術設計與動畫技術真實重現，讓觀眾感受靈界與現世交織的魔幻氛圍。

《龍之心-靈界探訪記-》中、日文發音版將於9月12日全台上映。

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