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娛樂 最新消息

沈玉琳遭爆猛爆性肝炎昏迷 陶晶瑩二度瀕死被醫生警告

沈玉琳驚傳健康亮紅燈。（資料照，記者陳奕全攝）沈玉琳驚傳健康亮紅燈。（資料照，記者陳奕全攝）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名主持人沈玉琳驚爆送醫急診，傳出因爲猛爆性肝炎導致腦水腫，還有昏迷送進加護病房的消息，目前狀況未明。其實，演藝圈不少藝人都因爲過度操勞引發猛爆性肝炎，包括陶晶瑩、張棟樑、Gino與林又立在內。

歌手張棟樑多年前結束宣傳期，返馬陪伴家人，卻因突發猛爆性肝炎送進醫院，肝指數飆高至1800。當時醫生發現他眼睛與皮膚發黃，抽血檢查後確診肝臟遭細菌感染，當天即安排住院。

陶晶瑩曾兩度罹患猛爆性肝炎。（資料照）陶晶瑩曾兩度罹患猛爆性肝炎。（資料照）

綜藝天后陶晶瑩以敬業著稱，出道以來兩度罹患猛爆性肝炎。她曾在節目分享：「正常人肝指數是42，我的是1萬。」第一次發病是在30歲主持娛樂新聞期間，病情嚴重，醫師當面警告她：「妳要死了，知道嗎？」第二次則發生在她孩子年紀尚小的時候，讓她痛下決心決定正視健康問題。

名模林又立熱愛運動，之前在參加三鐵接力賽暈倒在跑道上，送醫發現體溫高達41度，引發猛爆性肝炎。她回憶清醒時根本說不出話、腦中只能辨識五個字，甚至一度無法認出身旁友人。

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