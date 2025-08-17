晴時多雲

李連杰住院發聲了！自爆「硬體出問題」：返廠維修一下

李連杰傳出身體出狀況住進醫院。（翻攝自微博）李連杰傳出身體出狀況住進醫院。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李連杰今天（17日）在抖音曬出病床照令人擔心不已，晚間他透過微博發文，表示「硬體出了點問題，返廠維修一下。感謝大家的關心，不用太擔心我～～休息，休息一下。」

「功夫皇帝」李連杰今天在抖音帳號上曬出躺在病床的照片，並寫著「最近又經歷了一次無常的試煉」，令人擔心他的身體狀況。

李連杰在微博發文，表示稍作休息一下。（翻攝自李連杰微博）李連杰在微博發文，表示稍作休息一下。（翻攝自李連杰微博）

現年62歲的李連杰2013年被診斷出罹患甲狀腺機能亢進，過去頻傳烏龍死訊，前年11月來台宣傳新書時還自嘲「我還沒死」，親自闢謠。近年他淡出大銀幕，改以短影音的方式與影迷互動，分享日常生活，最近還透露4個寶貝女兒都大學畢業，並親自飛往國外參加畢業典禮，讓人看到武打巨星難得的一面。

不過今天傳出他身體有恙，李連杰在病床上虛弱的模樣曝光後，讓人憂心忡忡，粉絲都祈禱他早日康復。而曾經與李連杰合作過的古董收藏家「甲子哥 魑魅魍魉甲子」在抖音上表示，自己透過微信與李連杰聯繫上，「非常順利，能吃能喝，杰哥讓我給大家報個平安。」

